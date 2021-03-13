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    • 13.03.2021 16:34
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    ne zaman saat kaçta? canlı izleme yolları!

    ne zaman saat kaçta? ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. me yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Galatasaray'ın bu haftaki rakibi ise Kayserispor olacak. İşte Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor GS maçı canlı izleme yolları!

    Süper Lig'de haftanın merak edilen maçlarından birisi olan Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor GS maçı ne zaman sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Kayserispor GS maçı canlı izleme yolları günün araştırılan konularından birisi oldu. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın mutlak 3 puana ihtiyaç duyduğu Kayserispor karşılaşmasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

    KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Kayserispor, Galatasaray'ı konuk edecek. 13 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

    Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugün 50. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 49 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

    Rekabette Galatasaray'ın toplam 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.

    Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

        KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

        Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi.

        Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı.

        Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.
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