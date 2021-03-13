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    • 13.03.2021 16:02
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    • 13.03.2021 16:02
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    - Hatayspor | ANLATIM

    30. hafta maçında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. 'u göreve getiren Ç.Rizespor kazanarak çıkışa geçme peşinde. Hatayspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Karşılaşmanın anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Çaykur Rizespor - Hatayspor | CANLI ANLATIM

    'de 30. hafta maçında ile Hatayspor 3 puan mücadelesi veriyor. 8 haftadır kazanamayan ve ile yollarını ayırarak göreve 'u getiren Ç.Rizespor Hatayspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. 5 hafta sonra ilk kez geçen hafta mağlup olan Hatayspor ise yeni seri yakalamak için Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadele 2-2 berabere bitmişti.

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda

    Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf.

    Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

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