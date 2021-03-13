Çaykur Rizespor - Hatayspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 30. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor 3 puan mücadelesi veriyor. 8 haftadır kazanamayan ve Sumudica ile yollarını ayırarak göreve Bülent Uygun'u getiren Ç.Rizespor Hatayspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. 5 hafta sonra ilk kez geçen hafta mağlup olan Hatayspor ise yeni seri yakalamak için Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadele 2-2 berabere bitmişti.





Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf.

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.