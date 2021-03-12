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    • Spor
    • 12.03.2021 Gazete
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    'a " böyle oynamaz" şeklinde çıkış yapan 'e af çıktı

    'de sürpriz gelişme… Sarı-Lacivertliler'in sol kanadının değişilmez isimlerinden olan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan affedildi. Milli oyuncu, takımının dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı…

    Caner'e 'şartlı' tahliye!

    Fenerbahçe'de sürpriz gelişme… Sarı-Lacivertliler'in sol kanadının değişilmez isimlerinden olan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan affedildi. Milli oyuncu, takımının dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı…

    3 hafta önceki maçı öncesi hafta içi takımla yapılan toplantıda teknik direktör 'a " böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" şeklinde bir çıkış yapan ve bunun üzerine kadro dışı kalan Caner'in kısa süre önce telefonla konuşarak özür dilediği Erol Bulut'a buna benzer bir olayın bir daha gerçekleşmeyeceğini aktardığı öğrenildi.

    Ardından ise Sarı-Lacivertliler'de Başkan , Sportif Direktör ve teknik heyet arasında yapılan toplantının ardından Caner'in takıma dahil edilmesine karar verildi. Caner, spor-isi öncesinde kadro dışı bırakılmıştı. Trabzon maçı kadrosuna alınmayan ve o günden beri takımdan ayrı çalışan Caner Erkin, maçıyla takıma dönecek.

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    Haberler Spor Erol Bulut'a "Fenerbahçe böyle oynamaz" şeklinde çıkış yapan Caner Erkin'e af çıktı