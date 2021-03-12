Fenerbahçe'de sürpriz gelişme… Sarı-Lacivertliler'in sol kanadının değişilmez isimlerinden olan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Caner Erkin affedildi. Milli oyuncu, takımının dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı…

3 hafta önceki Trabzonspor maçı öncesi hafta içi takımla yapılan toplantıda teknik direktör Erol Bulut'a "Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" şeklinde bir çıkış yapan ve bunun üzerine kadro dışı kalan Caner'in kısa süre önce telefonla konuşarak özür dilediği Erol Bulut'a buna benzer bir olayın bir daha gerçekleşmeyeceğini aktardığı öğrenildi.

Ardından ise Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılan toplantının ardından Caner'in takıma dahil edilmesine karar verildi. Caner, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro dışı bırakılmıştı. Trabzon maçı kadrosuna alınmayan ve o günden beri takımdan ayrı çalışan Caner Erkin, Gençlerbirliği maçıyla takıma dönecek.