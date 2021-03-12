Doncic tutulmuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Dallas Mavericks evinde San Antonio Spurs'ü 115-104'lük skorla mağlup etti. Dallas'ta Sloven yıldız Luka Doncic 22 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle triple double yaptı.
KAYSERİ 4 EKSİKLE ÇALIŞTI
Kayserispor, ligde yarın Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları süren Campanharo, Maglica, Alibec ve Ömer Uzun idmanda yer almadı.
ERSAN UTAH JAZZ'DA
NBA ekibi Utah Jazz, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattı. NBA'de 808 müsabakaya çıkan İlyasova, 10,3 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.