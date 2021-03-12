Doncic tutulmuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

AKINTOLA DA RADARA GİRDİ

Aaron Boupendza'nın transferinde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri ola David Akintola'yı da gündemine aldı. Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor. Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.