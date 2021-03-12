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    • Spor
    • 12.03.2021 Gazete
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    Doncic tutulmuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’DE evinde ’ü 115-104’lük skorla mağlup etti. Dallas’ta Sloven yıldız 22 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle triple double yaptı. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Doncic tutulmuyor

    NBA'de Dallas Mavericks evinde San Antonio Spurs'ü 115-104'lük skorla mağlup etti. Dallas'ta Sloven yıldız Luka Doncic 22 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle triple double yaptı.

    KAYSERİ 4 EKSİKLE ÇALIŞTI
    Kayserispor, ligde yarın Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları süren Campanharo, Maglica, Alibec ve Ömer Uzun idmanda yer almadı.

    ERSAN UTAH JAZZ'DA
    NBA ekibi Utah Jazz, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattı. NBA'de 808 müsabakaya çıkan İlyasova, 10,3 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

        UÇAR'A SON GÖREV
        Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat eden TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine meslektaşları ve ailesi katıldı.

        CİMBOM TAKTİK ÇALIŞTI
        Ligde yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı taktik çalışmayla devam etti. Taktık idmanın ardından yenileme çalışması yapıldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden G.Saray'da tek hedef 3 puan. Hazırlıklar bugün 11.30'daki idmanla tamamlanacak ve takım Kayseri'ye hareket edecek.

        SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
        Ligde Erzurum ile karşılaşacak Trabzon, deplasmandaki galibiyet serisine yenisini eklemek istiyor. Deplasmanda 137gündür yenilmiyor.

            DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
            Beşiktaş'ta             4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah- Beyazlı ekipte Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza kart sınırında. Bu isimler kart görürse Fenerbahçe ile oynanancak derbi maçta forma giyemeyecekler.

            TOSUN PAŞA BAŞAKŞEHİR'E YETİŞMEDİ
            Başakşehir maçı öncesinde adalesinde sertlik yaşayan Gökhan Töre dışında tüm çabalara karşın yetiştirilemeyen Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Sağlık kurulu, Cenk'in oynamasının riskli olacağını belirtince yıldız golcü kadroya alınmadı.

            TRABZONSPOR'DA KEYİFLER YERİNDE
            Trabzonspor             Erzurumspor maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Bordo-Mavililer'de sakatlıklarını atlatan Djaniny ve Trondsen de çalışmada yer aldı.

                FENERBAHÇE'DE BARBEKÜ KEYFİ
                Fenerbahçe'de                 başkan Ali Koç, teknik heyet ve futbolcular dün yapılan barbekü partisinde bir araya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonuna yöneticilerlele birlikte sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

                MANCHESTER VE MİLAN İLK RANDEVUDA YENİŞEMEDİ
                UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester United sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. ManU'nun maçtaki golünü 50. dakikada Amad Diallo atarken Milan'ın sayısını ise 90+2'de Kjaer kaydetti. Diğer sonuçlar: Ajax-Young Boys: 3-0, Dinamo Kiev-Villarreal: 0-2, Slavia Prag-Rangers: 1-1.

                MERİH DEMİRAL 20 GÜN FORMA GİYEMEYECEK
                Juventus, Porto maçında sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 20 gün süreyle sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Merih'in sağ uyluk kasından sakatlandığı belirtildi.

                    FENER&EFES SAHNE ALIYOR
                    Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bugün saat 23.00'te İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak. Anadolu Efes ise saat 20.30'da başlayacak maçta Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak.

                    BAKİ'YE 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
                    PFDK, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

                    AKINTOLA DA RADARA GİRDİ
                    Aaron Boupendza'nın transferinde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri ola David Akintola'yı da gündemine aldı. Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor. Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.

                        PEROTTİ'NİN MENAJERİ GELİYOR
                        Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli yıldızın menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yapılacak zirvede Perotti'nin durumu masaya yatırılacak.

                        CISSE VE SAMATTA TOPUN AĞZINDA
                        Hataylı                         Aaron Boupendza ile el sıkışan Fenerbahçe hayal kırıklığı yaratan forvetleriyle sezon sonunda yolları ayıracak. Sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse'ye veda edilecek. Mbwana Samatta ise en uygun şartlarda elden çıkarılmaya çalışılacak.

                        LİDER BEŞİKTAŞ KRİTİK VİRAJDA
                        Süper Lig'de 30. haftanın perdesi bugün açılacak. Lider Beşiktaş, zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Siyah- Beyazlılar rakibini mağlup ederse Galatasaray ve Fenerbahçe ile farkı 5 puana çıkaracak. Kartal'da Gökhan Töre ve Cenk sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.
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