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    • 11.03.2021 23:34
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    Eski Fenerbahçeli , 'ı son dakikada yıktı! (Manchester United 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET)

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ile kozlarını paylaştı. 50. dakikada ile öne geçen United, 90+2'de yıkıldı. Eski Fenerbahçeli , skoru belirledi ve Milan'a rövanş öncesi avantajı getirdi. İşte Manchester United - Milan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin merak edilen tüm detayları...

    Kjaer, Manchester United'ı son dakikada yıktı!

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dev bir maç oynandı. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Manchester United, evinde İtalyan devi Milan ile kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan ve Slavko Vincic'in yönettiği mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



    Manchester United'ın golü 50. dakikada Amad Diallo'dan geldi. Amad Diallo, Manchester United formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç yabancı oyuncu oldu. (18 yaş 243 gün)



    KJAER SAHNEDE!
    Milan'a avantajı getiren sayıyı ise 90+2. dakikada Simon Kjaer kaydetti. Krunic'in kullandığı kornere iyi yükselen ve yaptığı kafa vuruşuyla Henderson'u avlayan tecrübeli stoper, rövanş öncesi takımına avantajı getirdi.

    Milan'ın 11. dakikada bulduğu gol VAR'a takıldı. Franck Kessie'nin Manchester United'a attığı gol öncesinde topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.



        38. dakikada Manchester United'ın İngiliz stoperi, Harry Maguire'ın değerlendiremediği pozisyon ise geceye damga vurdu. Futbol tarihinin en pahalı stoperi Maguire'ın boş kaleye topu ağlara gönderememesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

        Milan'da sakatlıkları devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, dev maçta forma giyemedi.



        Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

        Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

        Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0

        Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

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