



KJAER SAHNEDE!

Milan'a avantajı getiren sayıyı ise 90+2. dakikada Simon Kjaer kaydetti. Krunic'in kullandığı kornere iyi yükselen ve yaptığı kafa vuruşuyla Henderson'u avlayan tecrübeli stoper, rövanş öncesi takımına avantajı getirdi.



Milan'ın 11. dakikada bulduğu gol VAR'a takıldı. Franck Kessie'nin Manchester United'a attığı gol öncesinde topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.