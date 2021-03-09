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    • Spor
    • 09.03.2021 Gazete
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    Turkcell’den kadınlara özel imza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    TFF ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir iş birliğine imza attı. Turkcell, TFF ile imzaladığı anlaşmayla ana sponsorluğunun yanına 'nin isim sponsorluğunu da ekleyerek bu alandaki desteğini büyüttü.

    Turkcell’den kadınlara özel imza

    TFF ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir iş birliğine imza attı. Turkcell, TFF ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunun yanına Kadın Futbol Ligi'nin isim sponsorluğunu da ekleyerek bu alandaki desteğini büyüttü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın milli futbolcular ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katıldı. Dijital imzayla gerçekleştirilen tören sonrasında Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Takımı bir gösteri maçı yaptı.

    ASLAN GERİ DÖNEMİYOR!
    Sahasında Sivasspor önünde 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan G.Saray'da moraller bozuk. Bu sezon ilk golü yediği 7 maçta da puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ın 'geri dönememe' hastalığı canları sıkıyor. Aslında G.Saray'ın bu sorunu yeni değil. Cimbom geçen sezon da geriye düştüğü 14 maçın sadece 2'sini çevirebilmişti.

    YÖNETİMİ KAST ETMEDİM
    Sivasspor maçı sonrası stadyumun zemini ile ilgili "Sosyal medya yerine zemine bakın" şeklinde eleştiride bulunan G.Saraylı Belhanda, bu ifadeleri ile yönetim ya da başkanı kast etmediğini söyledi. Belhanda, "Yönetimle hiçbir sorunum yok" ifadelerini kullandı.

        KAYSERİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
        Son iki maçta Ankaragücü ve Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden beraberiden Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı. Sarı- kırmızılılar bugünü izinli geçirecek yarın yeniden hazırlıklarına devam edecek.

        ŞOK! RYAN DONK 3 HAFTA YOK
        Sivas maçında sakatlanan Ryan Donk'tan kötü haber geldi. Ayak bileğinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Donk, 3 hafta forma giyemeyecek.

        IRKÇI HAKEME 5 AY MEN CEZASI
        UEFA, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya PSG maçında ırkçı söylemlerde bulunan 4. hakem Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiğini duyurdu. Rumen hakemin ayrıca rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. UEFA Disiplin Kurulu öte yandan Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 1 maç men cezası verdi.

            GÖZTEPE'YE YAN BAKILMIYOR
            Göztepe, Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Böylelikle İzmir ekibi son 5 lig maçında 4. galibiyetini elde ederek çıkışı sürdürdü. Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Diabate, 83. dakikada Halil Akbunar ve 90+8'de Alpaslan Öztürk (penaltıdan) kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısı ise 48. dakikada Emrah'tangeldi. Erzurum'un gailibiyet hasreti 4 maça çıktı.

            ANTALYA&PAŞA DOSTÇA
            Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı... Akdeniz temsilcisi 38. dakikada Hakan Özmert'in golüyle öne geçti... Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise Kasımpaşalı Thelin maçın skorunu belirleyşen golü kaydetti.

            POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
            İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

                ADANASPOR 1 PUANI 90. DAKİKADA KURTARDI
                1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Adanaspor sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesir maçta 21. dakikada Oğuzhan'ın golüyle öne geçerken, Adanaspor 90'da Ozegovic ile 1 puanı kurtardı.

                ALİ AKMAN FRANKFURT'TA
                Bursaspor'da kadro dışı kaldıktan sonra kısa bir süre önce Yeşil-Beyazlılar'la sözleşmesini karşılıklı fesheden Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt'un formasını giydi. Alman ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

                GHEZZAL AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
                Süper Lig'de bu sezon 11 asist yapan ve maç başına 0,57 asist ortalaması tutturan Beşiktaşlı, Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 10 ve üzeri asist yapan futbolcular dikkate alındığında zirvede yer alıyor. Ghezzal'ın ardından 2. sırada 20 maçta 11 asist yapan ve 0,55 ortalama yakalayan Frankfurt'lu Filip Kostic yer alıyor. 3. sırada ise Bayern Münih'ten Joshua Kimmich var.

                    WELINTON'UN ŞAMPİYONLUK HAYALİ
                    Beşİktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp, taraftarlarla birlikte kutlamak yapmak istediklerini söyledi. Welinton, "Daha önceki şampiyonluk kutlamalarının görüntüleri beni mest etti" dedi.
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