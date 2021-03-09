Turkcell’den kadınlara özel imza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir iş birliğine imza attı. Turkcell, TFF ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunun yanına Kadın Futbol Ligi'nin isim sponsorluğunu da ekleyerek bu alandaki desteğini büyüttü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın milli futbolcular ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katıldı. Dijital imzayla gerçekleştirilen tören sonrasında Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Takımı bir gösteri maçı yaptı.