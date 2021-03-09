Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor galibiyeti sonrası taraftara umut saçtı. Etkili bir oyunla Konya'yı yendiklerini belirten Bulut şunları kaydetti: "Maça istediğimiz gibi, baskıyla başladık. Futbolcularımız ilk yarıda bunu çok iyi gerçekleştirdi. İlk yarıda farkı 3-4 yapabilirdik"
RAKİBE FAZLA ŞANS TANIDIK
"İkinci yarıda 2-0'ın rahatlığıyla rakibe topu verip hızlı hücuma çıkmak istedi oyuncularımız. 3-4 pozisyon verdik. Vermememiz gerekiyorduk. Oynayan tüm futbolcularımız bekleneni verdi."
ZORU BAŞARMAK İSTİYORUZ
"Önümüzde 12 haftalık zor bir süreç var ama bu zoru başarmak istiyoruz. Tek hedefimiz şampiyonluk. Takım olarak bunu başarabilecek güce ve inanca fazlasıyla sahibiz."