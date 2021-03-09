ELEŞTİRİYE HER ZAMAN AÇIĞIM

"Eleştirilerle ilgili daha önce de dedim. Futbolcularımı rahat bırakın. Bel altı olmadığı sürece beni eleştirin. Eleştiriye açığım. İşimizi yapıyoruz ve karşılığında eleştirilebiliriz"