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    • Spor
    • 09.03.2021 Gazete
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    galibiyetinin ardından taraftara seslendi: Zoru başarmak istiyoruz

    Teknik Direktörü , galibiyeti sonrası taraftara umut saçtı. Etkili bir oyunla ’yı yendiklerini belirten Bulut şunları kaydetti: “Maça istediğimiz gibi, baskıyla başladık. Futbolcularımız ilk yarıda bunu çok iyi gerçekleştirdi. İlk yarıda farkı 3-4 yapabilirdik”

    Zoru başarmak istiyoruz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor galibiyeti sonrası taraftara umut saçtı. Etkili bir oyunla Konya'yı yendiklerini belirten Bulut şunları kaydetti: "Maça istediğimiz gibi, baskıyla başladık. Futbolcularımız ilk yarıda bunu çok iyi gerçekleştirdi. İlk yarıda farkı 3-4 yapabilirdik"

    RAKİBE FAZLA ŞANS TANIDIK
    "İkinci yarıda 2-0'ın rahatlığıyla rakibe topu verip hızlı hücuma çıkmak istedi oyuncularımız. 3-4 pozisyon verdik. Vermememiz gerekiyorduk. Oynayan tüm futbolcularımız bekleneni verdi."

    ZORU BAŞARMAK İSTİYORUZ
    "Önümüzde 12 haftalık zor bir süreç var ama bu zoru başarmak istiyoruz. Tek hedefimiz şampiyonluk. Takım olarak bunu başarabilecek güce ve inanca fazlasıyla sahibiz."

        ELEŞTİRİYE HER ZAMAN AÇIĞIM
        "Eleştirilerle ilgili daha önce de dedim. Futbolcularımı rahat bırakın. Bel altı olmadığı sürece beni eleştirin. Eleştiriye açığım. İşimizi yapıyoruz ve karşılığında eleştirilebiliriz"
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        Haberler Spor Erol Bulut Konya galibiyetinin ardından taraftara seslendi: Zoru başarmak istiyoruz
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