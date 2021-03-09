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    • Spor
    • 09.03.2021 Gazete
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    Davidson yıldızlaştı: deplasmanda ’a acımadı

    66'da ve 73'te Davidson ile iki farklı öne geçti. .. 80'de Bakasetas ile ümitlendi. 90+7'de Davidson fişi çekti... Alanyaspor, Bordo-Mavililer'e zirve yarışında çok ağır darbe indirdi..

    Davidson acı son!

    Trabzon'a evinde Alanya darbesi: 1-3... İlk yarının en tehlikeli pozisyonunda Aytemiz Alanyaspor'lu Salih Uçan'ın vuruşu üst direkten geri döndü. 38'de Trabzonspor'un forveti Afobe'nin kafa ile indirdiği topa Yunan yıldız Bakasetas vurdu... Kaleci Serkan Kırıntılı topu çıkardı.

    GOLÜN ASİSTİ CEYHUN'DAN
    66'da Alanyaspor öne geçti. Efecan'ın arka direğe artısanda Ceyhun topu kale çizgisine çevirdi. Mustafa Pektemek golü kaydetti... 73'te Davidson şık bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

    VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
    80'de Trabzonspor penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda top Berkan'ın eline çarptı. VAR'a giden Suat Arslanboğa sonrasında penaltıyı verdi. Bakasetas penaltıdan farkı 1'e indirdi.

        DAVİDSON ÜMİTLERİNİ BİTİRDİ
        90+7'de Moubandje'nin ortasında Davidson arka direkte gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a kaybederek evinde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

        TEKRAR KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanya maçı sonrası konuştu. Tecrübeli hoca, "Bazen planların dışına çıkınca oyun seni cezalandırabiliyor.. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Daha iyi oyun ve skorlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

        UMUTSUZ VAKA AFOBE!
        Trabzonspor'a geldiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Benik Afobe, Aytemiz Alanyaspor maçında da yokları oynadı. Trabzonspor'da 100 dakika sahada kalan Benik Afobe maçı sıfır şut isabetiyle tamamladı. Bordo- Mavililer'e sezon başında Eddie Newton'un önerisiyle transfer edilen Afobe, Stoke City'den 1 yıllığına kiralanmıştı.

            VİTOR HUGO ERZURUM'DA YOK!
            Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Erzurum'da oynayamayacak.
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