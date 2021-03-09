TEKRAR KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanya maçı sonrası konuştu. Tecrübeli hoca, "Bazen planların dışına çıkınca oyun seni cezalandırabiliyor.. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Daha iyi oyun ve skorlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.