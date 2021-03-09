Trabzon'a evinde Alanya darbesi: 1-3... İlk yarının en tehlikeli pozisyonunda Aytemiz Alanyaspor'lu Salih Uçan'ın vuruşu üst direkten geri döndü. 38'de Trabzonspor'un forveti Afobe'nin kafa ile indirdiği topa Yunan yıldız Bakasetas vurdu... Kaleci Serkan Kırıntılı topu çıkardı.
GOLÜN ASİSTİ CEYHUN'DAN
66'da Alanyaspor öne geçti. Efecan'ın arka direğe artısanda Ceyhun topu kale çizgisine çevirdi. Mustafa Pektemek golü kaydetti... 73'te Davidson şık bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
80'de Trabzonspor penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda top Berkan'ın eline çarptı. VAR'a giden Suat Arslanboğa sonrasında penaltıyı verdi. Bakasetas penaltıdan farkı 1'e indirdi.