Luız Gustavo 2’nci yarıda!

Hatay deplasmanının ilk yarısında dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve yokluğu fazlasıyla hissedilen Luiz Gustavo, Konyaspor maçının kadrosuna alındı. Ancak maç ve idman eksiği bulunan Brezilyalı ön liberonun ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Erol Bulut, gerek görürse Luiz Gustavo'yu 2. yarıda sahaya sürecek.
FENERBAHÇE 3 PUAN ARIYOR
Zirve mücadelesinin içinde kalmak isteyen F.Bahçe, 19.00'da Konyaspor'a konuk oluyor. beIN Sports 1'de yayınlanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.
FENERBAHÇE 3 PUAN ARIYOR
Zirve mücadelesinin içinde kalmak isteyen F.Bahçe, 19.00'da Konyaspor'a konuk oluyor. beIN Sports 1'de yayınlanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.