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    • Spor
    • 08.03.2021 Gazete
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    Luız Gustavo 2’nci yarıda!

    , maçı kadrosuna alındı. Ancak ilk 11’de başlaması beklenmiyor. , gerek görürse 'yu 2. yarıda sahaya sürecek.

    Luız Gustavo 2’nci yarıda!
    Hatay deplasmanının ilk yarısında dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve yokluğu fazlasıyla hissedilen , maçının kadrosuna alındı. Ancak maç ve idman eksiği bulunan Brezilyalı ön liberonun ilk 11'de başlaması beklenmiyor. , gerek görürse Luiz Gustavo'yu 2. yarıda sahaya sürecek.

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    Zirve mücadelesinin içinde kalmak isteyen F.Bahçe, 19.00'da Konyaspor'a konuk oluyor. beIN Sports 1'de yayınlanacak maçı yönetecek.
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    Haberler Spor Luız Gustavo 2’nci yarıda!
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