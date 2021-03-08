Lidere Ümraniye darbesi | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

TFF 1. Lig lideri GZT Giresunspor, 25. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz haftaki Altay mağlubiyetinden sonra bu haftayı da puansız geçti... Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 29'da Glumac, 43'te Kevin Mayi ve 69'da Alim Öztürk kaydetti.
GÖZTEPE-ERZURUM
Süper Lig'de bugün Göztepe evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da start alacak. Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Antalya ile Kasımpaşa karşılaşacak.
DİŞİ ASLAN ÇOK FARKLI
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 73-52 mağlup etti. Cimbom ilk yarıyı da 39-30 önde tamamladı.
A.MADRİD-R.MADRİD: 1-1
La Liga'nın 26. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı. Atletico'nun golünü Luis Suarez, Real'ın golünü ise Benzema kaydetti.
ANADOLU EFES ARTIK NAMAĞLUP DEĞİL
ING Basketbol Süper Ligi'nde HDI Sigorta Afyon Belediye, Anadolu Efes'i 103-85 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki ilk yenilgisini aldı. Dün alınan diğer sonuçlar: Fethiye Belediye- Gaziantep: 60-90, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir: 67-64, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 99-77.
GLASGOW RANGERS 6 MAÇ KALA ŞAMPİYON
İskoçya Ligi'nde Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee ile deplasmanda 0-0 berabere kalınca Rangers mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE OPET'TE VAKA SAYISI 3 OLDU
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun testi pozitif çıktı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup izolasyona alınmıştır" denildi. Daha önce de iki oyuncusunun test sonucu pozitif çıkan sarı-lacivertli ekipte, üç sporcunun izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor.
GÖZTEPE-ERZURUM
Süper Lig'de bugün Göztepe evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da start alacak. Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Antalya ile Kasımpaşa karşılaşacak.
DİŞİ ASLAN ÇOK FARKLI
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 73-52 mağlup etti. Cimbom ilk yarıyı da 39-30 önde tamamladı.
A.MADRİD-R.MADRİD: 1-1
La Liga'nın 26. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı. Atletico'nun golünü Luis Suarez, Real'ın golünü ise Benzema kaydetti.
ANADOLU EFES ARTIK NAMAĞLUP DEĞİL
ING Basketbol Süper Ligi'nde HDI Sigorta Afyon Belediye, Anadolu Efes'i 103-85 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki ilk yenilgisini aldı. Dün alınan diğer sonuçlar: Fethiye Belediye- Gaziantep: 60-90, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir: 67-64, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 99-77.
GLASGOW RANGERS 6 MAÇ KALA ŞAMPİYON
İskoçya Ligi'nde Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee ile deplasmanda 0-0 berabere kalınca Rangers mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE OPET'TE VAKA SAYISI 3 OLDU
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun testi pozitif çıktı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup izolasyona alınmıştır" denildi. Daha önce de iki oyuncusunun test sonucu pozitif çıkan sarı-lacivertli ekipte, üç sporcunun izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor.