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    • 09.03.2021 01:00
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    Teknik Direktörü maçı sonrası konuştu: Futbolcularımı rahat bırakın

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe 'in 29. haftasında deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti. Bulut, "Beni her zaman eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Futbolcularımı rahat bıraksınlar. Bizi eleştirsinler." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Futbolcularımı rahat bırakın

    Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Osayi, Serdar Aziz ve Szalai'den geldi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını vurguladı.

    "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
    İlk yarı iyi oynayarak 2 gol attıklarını dile getiren Bulut, "Atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0'ın rahatlığı oldu. Biraz rakibe topu bıraktık, rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyonlar. Bizim konsantre olmayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor ama ikinci yarıda oyuncularımız yine iyi bir mücadele etti. Kalecinin hatasından da olsa üçüncü golü bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

    PELKAS'IN DURUMU İYİ
    Bulut, maçta rakibiyle çarpıştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, "Pelkas, bilincini kaybetmişti. Şu an iyi haberi geldi." dedi.

        Bir gazetecinin "Galatasaray ile aynı puanda, Beşiktaş'tan ise sadece 2 puan geride olmanıza rağmen çok eleştiriliyorsunuz, bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Erol Bulut, şöyle cevap verdi:

        "FUTBOLCULARIMI RAHAT BIRAKSINLAR"
        "Beni her zaman eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Futbolcularımı rahat bıraksınlar. Bizi eleştirsinler. Sonuçta bu takımın başında ben varsam ben sorumluyum oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir. Eleştiriye açığız ama bel altı olduğunda o zaman olay biraz farklı yöne gidiyor."

        Bulut, "Fenerbahçe, deplasmanda 35 puan topladı, aynı başarıyı iç sahaya neden yansıtamadı?" şeklindeki soru üzerine, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman oluyor, zaman zaman sıkıntı çekiyoruz ama bunu üzerinde çalışıp düzeltmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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