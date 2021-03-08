Bir gazetecinin "Galatasaray ile aynı puanda, Beşiktaş'tan ise sadece 2 puan geride olmanıza rağmen çok eleştiriliyorsunuz, bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Erol Bulut, şöyle cevap verdi:

"FUTBOLCULARIMI RAHAT BIRAKSINLAR"

"Beni her zaman eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Futbolcularımı rahat bıraksınlar. Bizi eleştirsinler. Sonuçta bu takımın başında ben varsam ben sorumluyum oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir. Eleştiriye açığız ama bel altı olduğunda o zaman olay biraz farklı yöne gidiyor."