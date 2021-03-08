Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Osayi, Serdar Aziz ve Szalai'den geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını vurguladı.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
İlk yarı iyi oynayarak 2 gol attıklarını dile getiren Bulut, "Atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0'ın rahatlığı oldu. Biraz rakibe topu bıraktık, rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyonlar. Bizim konsantre olmayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor ama ikinci yarıda oyuncularımız yine iyi bir mücadele etti. Kalecinin hatasından da olsa üçüncü golü bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.
PELKAS'IN DURUMU İYİ
Bulut, maçta rakibiyle çarpıştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, "Pelkas, bilincini kaybetmişti. Şu an iyi haberi geldi." dedi.