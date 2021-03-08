Sivasspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hakem kararlarına isyan etti.
59. dakikada Onyekuru ile Ziya arasındaki mücadelede hakemin kırmızı kartı es geçtiğini söyleyen Terim, "Sivaslı oyuncunun pozisyonda ayağını kaçırma şansı var. Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Hakemler futbolu bilmediği için kırmızı kart vermiyorlar. Bu pozisyon kırmızı kart değil de ne? Kırmızı kartın başka tarifi olabilir mi? İki Ali, 'bir kırmızı' diyemedi" ifadelerini kullandı. Terim karşılaşmayla ilgili ise, "Yarım pozisyon vermeden iki gol yedik. 2 puan kaybetiğimiz için üzgünüz" dedi.
BU POZİSYON ÇOK KONUŞULDU
G.Saray'ın kırmızı kart beklediği bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
TERİM'DEN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim, A.Gücü maçı 11'ine göre dün 5 değişikliğe imza attı. Arda, Emre Kılınç, Etebo, Yedlin ve Ömer'i kulübeye çekti. Linnes, Babel, Taylan, Saracchi ve Belhanda'ya forma verdi. Cezalı Mohamed'in yerine ise Falcao oynadı.
59. dakikada Onyekuru ile Ziya arasındaki mücadelede hakemin kırmızı kartı es geçtiğini söyleyen Terim, "Sivaslı oyuncunun pozisyonda ayağını kaçırma şansı var. Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Hakemler futbolu bilmediği için kırmızı kart vermiyorlar. Bu pozisyon kırmızı kart değil de ne? Kırmızı kartın başka tarifi olabilir mi? İki Ali, 'bir kırmızı' diyemedi" ifadelerini kullandı. Terim karşılaşmayla ilgili ise, "Yarım pozisyon vermeden iki gol yedik. 2 puan kaybetiğimiz için üzgünüz" dedi.
BU POZİSYON ÇOK KONUŞULDU
G.Saray'ın kırmızı kart beklediği bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
TERİM'DEN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim, A.Gücü maçı 11'ine göre dün 5 değişikliğe imza attı. Arda, Emre Kılınç, Etebo, Yedlin ve Ömer'i kulübeye çekti. Linnes, Babel, Taylan, Saracchi ve Belhanda'ya forma verdi. Cezalı Mohamed'in yerine ise Falcao oynadı.