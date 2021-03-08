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    • Spor
    • 08.03.2021 Gazete
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    'den hakeme isyan: Kırmızı değil de ne!

    Galatasaray Teknik Direktörü , 'de oynadıkları Sivasspor maçında Ziya’nın ’ya yaptığı harekette hakemin kırmızı kartı es geçtiğini söyledi.

    Kırmızı değil de ne!
    Sivasspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör , hakem kararlarına isyan etti.

    59. dakikada Onyekuru ile Ziya arasındaki mücadelede hakemin kırmızı kartı es geçtiğini söyleyen Terim, "Sivaslı oyuncunun pozisyonda ayağını kaçırma şansı var. Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Hakemler futbolu bilmediği için kırmızı kart vermiyorlar. Bu pozisyon kırmızı kart değil de ne? Kırmızı kartın başka tarifi olabilir mi? İki Ali, 'bir kırmızı' diyemedi" ifadelerini kullandı. Terim karşılaşmayla ilgili ise, "Yarım pozisyon vermeden iki gol yedik. 2 puan kaybetiğimiz için üzgünüz" dedi.



    BU POZİSYON ÇOK KONUŞULDU
    G.Saray'ın kırmızı kart beklediği bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan konuln biri oldu.

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