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    • Spor
    • 08.03.2021 Gazete
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    Bir golcüden daha fazlası:

    ’a sakat geldi’ dendi. 15 gol ve 4 asistle ders verdi. 'ın yıldızı , 'ya karşı 2 gol attı. Oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin ağzını açık bıraktı…

    Bir golcüden daha fazlası!
    Aboubakar'a 'a transfer sürecinde 'Eski Aboubakar değil. Sakatlığı var, eskisi gibi gol atamaz' eleştirileri yapıldı. Ancak o attığı gollerle adeta herkese ders verdi. Tecrübeli oyuncunun performansı 'de de gündemde. Portekiz basını, "Abou 'de döktürüyor. Beşiktaş'a hayat veriyor" ifadelerini kullandı.

    GAZİANTEP'İ DE BOŞ GEÇMEDİ
    'ın yıldızı , 'ya karşı 2 gol attı. Oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin ağzını açık bıraktı…
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    Haberler Spor Bir golcüden daha fazlası: Vincent Aboubakar
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