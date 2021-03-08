Aboubakar'a Beşiktaş'a transfer sürecinde 'Eski Aboubakar değil. Sakatlığı var, eskisi gibi gol atamaz' eleştirileri yapıldı. Ancak o attığı gollerle adeta herkese ders verdi. Tecrübeli oyuncunun performansı Portekiz'de de gündemde. Portekiz basını, "Abou Türkiye'de döktürüyor. Beşiktaş'a hayat veriyor" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP'İ DE BOŞ GEÇMEDİ
Kartal'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Gaziantep FK'ya karşı 2 gol attı. Oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin ağzını açık bıraktı…
GAZİANTEP'İ DE BOŞ GEÇMEDİ
Kartal'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Gaziantep FK'ya karşı 2 gol attı. Oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin ağzını açık bıraktı…