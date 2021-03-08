Başakşehir en sonunda

Süper Lig'de çok sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Turuncu-Lacivertliler böylece 10 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 90. dakikada Tolga Ciğerci'nin kaleciden dönen şutunu yakın mesafeden tamamlayan Demba Ba, Başakşehir'e çok önemli bir 3 puan getirdi.
HATAYSPOR'A KAYSERİ ŞOKU
HAFTANIN en flaş skorlarından birisine Kayserispor imza attı. Sarı-Kırmızılılar sezonun en başarılı takımlarından Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan golleri İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique attı. Tek golünü Pablo ile bulan Hatay'da Youssouf Kone 54. dakikada kırmızı gördü.
ANKARAGÜCÜ ALTIN BULDU!
Hafta içinde aldığı Galatasaray galibiyetiyle gündeme oturan Ankaragücü dün de Karagümrük'ü İstanbul'da 1-0 yenmeyi başardı. Üst üste 2. galibiyetini alan başkent ekibi puanını 26'ya çıkardı. Ankaragücü'ne galibiyeti 54. dakikada Alper Potuk getirdi.
HATAYSPOR'A KAYSERİ ŞOKU
HAFTANIN en flaş skorlarından birisine Kayserispor imza attı. Sarı-Kırmızılılar sezonun en başarılı takımlarından Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan golleri İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique attı. Tek golünü Pablo ile bulan Hatay'da Youssouf Kone 54. dakikada kırmızı gördü.
ANKARAGÜCÜ ALTIN BULDU!
Hafta içinde aldığı Galatasaray galibiyetiyle gündeme oturan Ankaragücü dün de Karagümrük'ü İstanbul'da 1-0 yenmeyi başardı. Üst üste 2. galibiyetini alan başkent ekibi puanını 26'ya çıkardı. Ankaragücü'ne galibiyeti 54. dakikada Alper Potuk getirdi.