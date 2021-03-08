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    • Spor
    • 08.03.2021 Gazete
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    Başakşehir en sonunda

    Turuncu-Lacivertliler, ’ni deplasmanda ’nın 90’daki golüyle yendi. 10 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Başakşehir en sonunda
    Süper Lig'de çok sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon deplasmanda 'ni 1-0 yendi. Turuncu-Lacivertliler böylece 10 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 90. dakikada 'nin kaleciden dönen şutunu yakın mesafeden tamamlayan , Başakşehir'e çok önemli bir 3 puan getirdi.



    HATAYSPOR'A KAYSERİ ŞOKU
    HAFTANIN en flaş skorlarından birisine imza attı. Sarı-Kırmızılılar sezonun en başarılı takımlarından Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan golleri İlhan Parlak, ve attı. Tek golünü Pablo ile bulan Hatay'da 54. dakikada kırmızı gördü.



    ANKARAGÜCÜ ALTIN BULDU!
    Hafta     içinde aldığı galibiyetiyle gündeme oturan Ankaragücü dün de Karagümrük'ü 'da 1-0 yenmeyi başardı. Üst üste 2. galibiyetini alan başkent ekibi puanını 26'ya çıkardı. Ankaragücü'ne galibiyeti 54. dakikada getirdi.

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