Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı öncesi futbolcularını uyardı. Ligin boyunun kısaldığını ve artık hata yapma lükslerinin olmadığını vurgulayan Avcı'nın, "Geçen hafta kazanarak zirve iddiamızı ortaya koymuştuk. Bunu devam ettirmemiz lazım. Alanyaspor karşısında savaşan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir takım görmek istiyorum. Zirve yarışında olmaya devam etmeliyiz. Size güveniyorum" dediği kaydedildi.
Trabzonspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.
AVCI İLE UZUN ÇALIŞMALIYIZ!
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Başarı hemen gelmiyor ve uzun soluklu çalışma için teknik direktörümüz Abdullah Avcı en uygun isim" şeklinde konuştu.
Trabzonspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.
AVCI İLE UZUN ÇALIŞMALIYIZ!
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Başarı hemen gelmiyor ve uzun soluklu çalışma için teknik direktörümüz Abdullah Avcı en uygun isim" şeklinde konuştu.