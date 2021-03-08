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    • Spor
    • 08.03.2021 Gazete
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    : Zirvede devam etmeliyiz

    Bordo-Mavililer’in teknik patronu bugünkü maçı öncesi, “Zirve yarışında olmaya devam etmeliyiz. Size güveniyorum” diye konuştu.

    Zirvede devam etmeliyiz
    Abdullah Avcı, maçı öncesi futbolcularını uyardı. Ligin boyunun kısaldığını ve artık hata yapma lükslerinin olmadığını vurgulayan Avcı'nın, "Geçen hafta kazanarak zirve iddiamızı ortaya koymuştuk. Bunu devam ettirmemiz lazım. Alanyaspor karşısında savaşan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir takım görmek istiyorum. Zirve yarışında olmaya devam etmeliyiz. Size güveniyorum" dediği kaydedildi.

    Alanyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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    Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Başarı hemen gelmiyor ve uzun soluklu çalışma için teknik direktörümüz en uygun isim" şeklinde konuştu.

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