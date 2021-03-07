Bugün 19.00'da Demir Grup Sivas'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Fatih Terim kadroya neşter vuruyor. 2-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. Ankara'da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, Sivasspor maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.
SARACCHİ GERİ DÖNÜYOR
Savunma hattında sadece Marcao kalacak. Marcelo Saracchi'nin dönmesiyle Ömer kulübeye çekilecek. Ryan Donk ve Etebo yerine Luyindama ile Taylan görev yapacak.
TERİM'İN HEDEFİ 3'TE 3...
A.Gücü maçının 2. yarısında oyunaa giren Feghouli de ilk 11'de başlaycak. Terim'in milli maç öncesinde oynanacak 3 maçta 9 puanı hedeflediği, puan kaybına tahammülü olmadığı ifade edildi.