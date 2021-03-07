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    • Spor
    • 07.03.2021 Gazete
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    Tecrübeli hoca Sivas maçında takımın yarısını değiştiriyor: Tüm takıma mesaj

    Bugün 19.00’da ’ı konuk edecek olan Galatasaray’da kadroya neşter vuruyor. 2-1’lik gücü yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. Ankara’da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.

    Terim neşteri vuruyor

    Bugün 19.00'da Demir Grup Sivas'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Fatih Terim kadroya neşter vuruyor. 2-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. Ankara'da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, Sivasspor maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.

    SARACCHİ GERİ DÖNÜYOR
    Savunma hattında sadece Marcao kalacak. Marcelo Saracchi'nin dönmesiyle Ömer kulübeye çekilecek. Ryan Donk ve Etebo yerine Luyindama ile Taylan görev yapacak.

    TERİM'İN HEDEFİ 3'TE 3...
    A.Gücü maçının 2. yarısında oyunaa giren Feghouli de ilk 11'de başlaycak. Terim'in milli maç öncesinde oynanacak 3 maçta 9 puanı hedeflediği, puan kaybına tahammülü olmadığı ifade edildi.

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
        Galatasaray, dün akşam saatlerinde yaptığı anterman ile Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. 1.5 saatlik İdman taktik ağırlık geçti.

        FAVORİ FALCAO PLASE BABEL
        Mohamed'in         yokluğunda Fatih Terim idmanlarda Falcao ve Babel'i değişmeli olarak as takımda oynattı. Terim son kararını maç saatinde verecek. Ancak Falcao'nun bir adım önde olduğu öğrenildi.
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        Haberler Spor Tecrübeli hoca Fatih Terim Sivas maçında takımın yarısını değiştiriyor: Tüm takıma mesaj
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