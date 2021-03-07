Bugün 19.00'da Demir Grup Sivas'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Fatih Terim kadroya neşter vuruyor. 2-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. Ankara'da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, Sivasspor maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.