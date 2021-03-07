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    • 07.03.2021 18:38
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    1 - 3 Kayserispor | Maç Özeti

    Spor Toto 'in 29. haftasında , sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin kırmızı kart görerek 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor, , Demirok ve 'nin golleriyle 3-1 kazandı. Kayserispor, kritik galibiyetle 31 puana yükselerek Süper Lig'de orta sıralara geldi.

    AJANSLAR
    Kayserispor Hatay'dan üç puanla döndü

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Hatayspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Kayserispor'un gollerini İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique kaydederken, Hatayspor'un tek golü ise Pablo'dan geldi.

    Ev sahibi ekipte mücadelenin 52. dakikasında Kone kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla Kayserispor puanını 31'e yükseltirken, Hatayspor ise 46 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada İlhan Parlak'ın yerden pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin şutunda top az farkla auta gitti.

        25. dakikada Muhammed Mert'in orta alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Kayserispor'da, Attamah'ın ara pasında topla buluşan İlhan Parlak kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

        36. dakikada Lennon'un soldan ortasında ceza sahası içinde rakip savunma arasından iyi yükselen Uğur Demirok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

        40. dakikada Boupendza'nın ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta top önce baraja ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

        54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

        58. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

        66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

        Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
        Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Kone, Aabid, Ruben, Muhammed Mert, Akintola, Boupendza, Mame Diouf

        Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

        HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI

        Hatayspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlandı.

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