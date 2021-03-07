Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI



Hatayspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlandı.