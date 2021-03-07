Gençlerbirliği - Başakşehir | CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği - Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda?

7 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Başakşehir ilk 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa, Sandro

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli