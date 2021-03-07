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    • 07.03.2021 15:58
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    • 07.03.2021 15:58
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    Gençlerbirliği - Başakşehir | CANLI ANLATIM

    'de 29. hafta maçında düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile kötü gidişi süren Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki takımda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Gençlerbirliği- Başakşehir maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz...

    Gençlerbirliği - Başakşehir | CANLI ANLATIM

    , 'in 29. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

    Gençlerbirliği - Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda?

    7 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

    Gençlerbirliği - Başakşehir ilk 11'ler

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , Polomat, Soner, Furman, Murat, , , Sandro

    Başakşehir: , , , , , , , Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli

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