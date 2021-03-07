Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Çebi, "Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi neredeler. Aynı yerdeler. Şimdi Beşiktaş şampiyon olur" diyorlar. Taktir etmesinler ama fuzuli de eleştirmesinler" dedi.