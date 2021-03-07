Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Çebi, "Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi neredeler. Aynı yerdeler. Şimdi Beşiktaş şampiyon olur" diyorlar. Taktir etmesinler ama fuzuli de eleştirmesinler" dedi.
HAKEMLERE GÜVENİMİZ SONSUZ
Çebi şu ifadeleri kullandı: "Türk hakemleri hatalı maç yönetebilir ama kasıtlı olmayacaktır. Onlara güvenim sonsuz. Rakiplerimizin hakemler üzerinde yarattığı algıyı da gayet net görüyoruz"
KARİUS DAVASI DEVAM EDİYOR
"Mesut Bakkal başvurumuzun sonucunu soruyorlar. TFF maalesef reddetti. Karius davası devam ediyor.2.5 milyon Euro alıyordu. Zavallı Ersin onun aldığı paranın yüzde onunu bile almıyor."