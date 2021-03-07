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    • Spor
    • 07.03.2021 Gazete
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    75 milyon lira maliyeti olan Tisserand bahçe taraftarını hatalarıyla deli ediyor

    bahçe taraftarının hedefinde var. yenilgisinde rakibin sırtı dönük oyuncunun ayağına vurarak penaltıya neden olan 28 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisini çekmişti.

    75 milyonluk fiyasko!

    Fenerbahçe taraftarının hedefinde Marcel Tisserand var. Yeni Malatya yenilgisinde rakibin sırtı dönük oyuncunun ayağına vurarak penaltıya neden olan 28 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisini çekmişti.

    SAKAR STOPER İŞ BAŞINDA!
    Beşiktaş derbisinde 3. golde topu uzaklaştıramayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK maçında da kafasıyla uzaklaştırmak istediği topa ceza sahasında elle temas ederek, penaltı yaptırdı.

    TOPU FREDY'YE TESLİM ETTİ
    Tisserand, Antalya maçında da topu uzaklaştırmak isterken, rakip de baskı yapmazken, Fredy'ye topu topu teslim etti. Fredy de affetmedi. Fenerbahçe'nin 11 puanına adeta kan doğradı.
        Haberler Spor 75 milyon lira maliyeti olan Tisserand Fenerbahçe taraftarını hatalarıyla deli ediyor
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