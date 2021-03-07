4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Fener, Tisserand'ı Wolfsburg'tan 4 milyon Euro'ya transfer etti. Yıllık 1.1 milyon Euro kazanan Tisserand'ın 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Maliyeti ise 8.4 milyon Euro (75 milyon TL).