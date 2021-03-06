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    • 06.03.2021 18:50
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    Şok eden gerçeği! 110’uncu sırada….

    ’de son olarak maçında yaptığı ile takımının gol yemesine sebebiyet veren , hava toplarındaki başarısızlığı ile büyük şaşkınlık oluşturdu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Şok eden Marcel Tisserand gerçeği!

    Fenerbahçe'de kötü performansıyla gözden düşen Marcel Tisserand, bireysel hatalarının yanı sıra bireysel istatistikleri ile de sınıfta kaldı.

    Stoperde görev yapmasına rağmen hava toplarında etkinlik ortaya koyamayan Marcel Tisserand, sezonun kalan kısmında maç başına 1.2 hava topu kazanma yüzdesiyle oynadı.



    Hava toplarındaki zafiyeti ile takımına büyük zarar veren Tisserand'ın bu alanda Süper Lig'de 110. sırada yer aldığı ortaya çıktı.

    Savunmanın göbeğinde oynamasına rağmen hava toplarında rakiplerine üstünlük kuramayan Kongolu futbolcunun, mevkidaşlarına göre bu alanda bir hayli geride kaldığı görüldü.

    Kötü oyunu rakamlara da yansıyan Tisserand'ın Fenerbahçe'de sezonun kalan kısmında yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

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    Haberler Spor Şok eden Marcel Tisserand gerçeği! 110’uncu sırada….
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