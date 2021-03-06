Stoperde görev yapmasına rağmen hava toplarında etkinlik ortaya koyamayan Marcel Tisserand, sezonun kalan kısmında maç başına 1.2 hava topu kazanma yüzdesiyle oynadı.





Hava toplarındaki zafiyeti ile takımına büyük zarar veren Tisserand'ın bu alanda Süper Lig'de 110. sırada yer aldığı ortaya çıktı.



Savunmanın göbeğinde oynamasına rağmen hava toplarında rakiplerine üstünlük kuramayan Kongolu futbolcunun, mevkidaşlarına göre bu alanda bir hayli geride kaldığı görüldü.



Kötü oyunu rakamlara da yansıyan Tisserand'ın Fenerbahçe'de sezonun kalan kısmında yedek kulübesinde oturması bekleniyor.