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    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
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    Trabzonspor’un 'yi FIFA’ya şikayet edeceği dosyaya TAKVİM ulaştı: İşte Trabzonspor'un şikayet dilekçesi

    Trabzonspor, sonu gelmeyen mağduriyetler, 'nın verdiği hak mahrumiyeti cezaları, hakem hataları vb. konuları FIFA'ya taşıyor. Bordo-Mavili yönetim kurulunun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı şikayet dosyasında 6 madde dikkatleri çekiyor. İşte o maddeler...

    Takvim
    İşte Trabzonspor'un şikayet dilekçesi
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    Trabzonspor, sonu gelmeyen mağduriyetler, PFDK'nın verdiği hak mahrumiyeti cezaları, hakem hataları vb. konuları FIFA'ya taşıyor. Bordo-Mavili yönetim kurulunun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı şikayet dosyasında 6 madde dikkatleri çekiyor. İşte o maddeler...

    1-Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Rıza, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'na oynadığı dönemde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başvuruda bulunmuş ancak UÇK oyuncunun sözleşmesini haksız yer ettiğini gerekçe göstererek, futbolcuyu haksız bulmuştu. Bunun üzerine AIHM'ye başvuran Ömer Rıza için alınan karar ise Türkiye için birçok oyuncuya emsal oldu. Alınan kararda AİHM, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun "bağımsız ve tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiği" vurgulanmıştı.

    2- Trabzonspor kendi aleyhine olan bu karara da atıfta bulunarak geniş kapsamlı bir dosya hazırladı ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunarak, yine Türkiye'deki spor yargılaması konusunda KDK'nın tavsiye kararını istedi. KDK'ya yapılan başvuruda da, "Türkiye'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" denildi. Bunun üzerine KDK ise 20 sayfalık bir tavsiye kararı verdi. Bu tavsiye kararını alan KDK'nın TBMM'ye bağlı olarak çalışması da dikkat çekti.

        3- Hazırlanan raporda tıpkı AIHM'nin vurguladığı gibi, TFF'nin kurullarının bir bağımsızlığının olmadığı vurgulanarak, "Hak mahrumiyeti veren şahısların bağımsızlığından söz edemeyiz. Çünkü Federasyon yönetim kurulu göreve geldiğinde bu kişi ve kurumlardaki değişimler atama ile yapılıyor. Göreve gelen federasyonun iradesi ile yapılan atamalardan oluşan kurumların bağımsızlığı gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadelerinin ağırlıklı olarak yer verildiği rapor hazırlandı.

        4- Trabzonspor kulübü de hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı tavsiye kararının ve aldığı kararları esas alarak, FIFA'ya iletmek üzere bir şikayet dilekçesi hazırladı. AIHM ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nın tavsiye kararlarının da yer aldığı şikayet dilekçesinin esasını ise, Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya üye olma kriterlerinin en önemli maddesi olan, bağımsız ve özgür olma ilkesine aykırı hareket ettiği oluşturuyor.

        5- Trabzonspor kulübü ayrıca hazırladığı raporda bu başvurunun hakem hataları veya kendi kulüplerine karşı yapılan haksızlıklara karşı yapılmadığını, Türkiye'de Federasyon'un mevcut sisteminin FIFA Etik Kod 19'uncu maddeye aykırı olması nedeniyle, kökten değişmesi gerektiği ve FIFA standartlarına uygun hale getirilmesi için yaptığını da vurguladı. TFF'nin FIFA'ya üye bir kurum olmasına rağmen FIFA kriterlerine ve talimatlarına aykırı hareket ettiğinin de madde madde ve örnekleriyle vurgulandığı dosya oldukça geniş kapsamlı.

            6- Türkiye'deki futbol sisteminden sadece Trabzonspor'un değil birçok kulübün şikayetçi olduğu ve son dönemde birçok kulübün bu duruma tepki gösterir şekilde açıklamalar yaptığı da vurgulandı.

            YUNUS EMRE SEL
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