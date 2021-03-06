Trabzonspor, sonu gelmeyen mağduriyetler, PFDK'nın verdiği hak mahrumiyeti cezaları, hakem hataları vb. konuları FIFA'ya taşıyor. Bordo-Mavili yönetim kurulunun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı şikayet dosyasında 6 madde dikkatleri çekiyor. İşte o maddeler...
1-Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Rıza, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'na oynadığı dönemde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başvuruda bulunmuş ancak UÇK oyuncunun sözleşmesini haksız yer ettiğini gerekçe göstererek, futbolcuyu haksız bulmuştu. Bunun üzerine AIHM'ye başvuran Ömer Rıza için alınan karar ise Türkiye için birçok oyuncuya emsal oldu. Alınan kararda AİHM, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun "bağımsız ve tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiği" vurgulanmıştı.
2- Trabzonspor kendi aleyhine olan bu karara da atıfta bulunarak geniş kapsamlı bir dosya hazırladı ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunarak, yine Türkiye'deki spor yargılaması konusunda KDK'nın tavsiye kararını istedi. KDK'ya yapılan başvuruda da, "Türkiye'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" denildi. Bunun üzerine KDK ise 20 sayfalık bir tavsiye kararı verdi. Bu tavsiye kararını alan KDK'nın TBMM'ye bağlı olarak çalışması da dikkat çekti.