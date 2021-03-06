2- Trabzonspor kendi aleyhine olan bu karara da atıfta bulunarak geniş kapsamlı bir dosya hazırladı ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunarak, yine Türkiye'deki spor yargılaması konusunda KDK'nın tavsiye kararını istedi. KDK'ya yapılan başvuruda da, "Türkiye'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" denildi. Bunun üzerine KDK ise 20 sayfalık bir tavsiye kararı verdi. Bu tavsiye kararını alan KDK'nın TBMM'ye bağlı olarak çalışması da dikkat çekti.