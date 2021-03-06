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    • 06.03.2021 12:08
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    • 06.03.2021 12:08
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    SON DAKİKA: 'ye verdiği penaltıyı iptal eden hakem 'ün ses kaydı ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! 'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça hakem kararları damgasını vurdu. Karşılaşmanın duraklama dakikalarında Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyona önce penaltı veren sonra VAR uyarısı ile izledikten sonra penaltıyı iptal eden hakem tartışmaların odağı haline geldi. Sosyal medyada Ümit Öztürk'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı gündeme oturdu. Buna göre Öztürk, penaltı pozisyonunda yaşananları birer birer anlatıyor.

    Ümit Öztürk'ün ses kaydı ortaya çıktı!

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçında hakem kararları büyük tartışma konusu oldu. Fredy ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanan müsabakanın duraklama dakikalarında büyük bir heyecan yaşandı.



    PELKAS İKİLİ MÜCADELEDE YERDE KALDI
    İki takım da çok net fırsatları değerlendiremezken, ne olduysa 90+1. dakikadan sonra oldu. Sol kanatta topla buluşan Enner Valencia, Dimitris Pelkas'a doğru toplu havalandırdı ve Yunan yıldız ceza sahası içinde Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.



    PENALTIYI İPTAL ETTİ VE PELKAS'A SARI KART ÇIKARDI
    Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Öztürk, 90+3. dakikada penaltıyı iptal etti ve Pelkas'a sarı kart çıkardı.

    Fenerbahçe teknik heyeti iptal edilen penaltıya saha kenarında büyük tepki gösterdi. Maçın ardından resmi hesap paylaşımda bulundu ve bu kararı eleştirdi.



        SES KAYDI GÜNDEME OTURDU!
        Bütün spor kamuoyu penaltı pozisyonu tartışırken sosyal medyaya gündem yaratan bir ses kaydı düştü. Hakem Ümit Öztürk'e ait olduğu iddia edilen ses kaydında penaltının neden iptal edildiği net bir şekilde anlatıldığı görüldü.

        'HİÇBİR SIKINTI YOK'
        Hürriyet'te yer alan habere göre, kim tarafından çekildiği bilinmeyen kayıtta Öztürk, kim olduğu bilinmeyen bir kişiye pozisyonu ve kararını şöyle anlatıyor:




        "Yani sen direkt yazacağın şey şu... Bizim gördüğümüz ayağa basma var. Ayağa basmadan sonraki çelme gibi olan şeye penaltı veriyorum ben.

        Ayağa bastıktan sonra kurtuluyor ya Pelkas... kurtulmaya çalışırken bir çelme gibi bir şey var, ben ona çaldım penaltıyı. Ama ayağa basmayı görmemişiz, onu da VAR gösterdi, hiçbir sıkıntı yok."

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