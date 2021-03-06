





"Yani sen direkt yazacağın şey şu... Bizim gördüğümüz ayağa basma var. Ayağa basmadan sonraki çelme gibi olan şeye penaltı veriyorum ben.



Ayağa bastıktan sonra kurtuluyor ya Pelkas... kurtulmaya çalışırken bir çelme gibi bir şey var, ben ona çaldım penaltıyı. Ama ayağa basmayı görmemişiz, onu da VAR gösterdi, hiçbir sıkıntı yok."

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