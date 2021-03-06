Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçında hakem kararları büyük tartışma konusu oldu. Fredy ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanan müsabakanın duraklama dakikalarında büyük bir heyecan yaşandı.
PELKAS İKİLİ MÜCADELEDE YERDE KALDI
İki takım da çok net fırsatları değerlendiremezken, ne olduysa 90+1. dakikadan sonra oldu. Sol kanatta topla buluşan Enner Valencia, Dimitris Pelkas'a doğru toplu havalandırdı ve Yunan yıldız ceza sahası içinde Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
PENALTIYI İPTAL ETTİ VE PELKAS'A SARI KART ÇIKARDI
Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Öztürk, 90+3. dakikada penaltıyı iptal etti ve Pelkas'a sarı kart çıkardı.
Fenerbahçe teknik heyeti iptal edilen penaltıya saha kenarında büyük tepki gösterdi. Maçın ardından resmi hesap paylaşımda bulundu ve bu kararı eleştirdi.