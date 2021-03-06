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    • 06.03.2021 19:54
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    Son dakika: 'den TFF'ye resmi başvuru! 1959 öncesindeki 9 şampiyonluk için harekete geçtiler

    Kulübü, 1959 yılı öncesi Türkiye şampiyonluklarının ’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerinin karşılanması için ’na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

    Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru! 1959 öncesi...

    , 1959 öncesinde kazandıkları şampiyonluklar için 'na (TFF) başvuru yaptıklarını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    " olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın 'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

    Sadece Fenerbahçe'nin değil, 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan birçok takımın hakkını savunma anlamına gelen bu başvurumuz kapsamında;
    Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve nda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.

    Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur.

    Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve , , Lefter Küçükandonyadis, , Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."

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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye resmi başvuru! 1959 öncesindeki 9 şampiyonluk için harekete geçtiler
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