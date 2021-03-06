Mostafa Mohamed’e 1 maç ceza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e PFDK, 1 maç ceza ve 13 bin TL para cezası verdi. Açıklamada kart cezasının sadece hakemin şahısta hata etmesi sebebiyle kalkabileceği de vurgulandı.
ASLAN'A SARACCHİ MÜJDESİ
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Saracchi'nin Sivasspor maçında ilk 11'de oynaması beklenmiyor ancak kadroda olabilecek. Emre Taşdemir de saha çalışmalarına başladı.
CENGİZ VE AĞAOĞLU PFDK'DA
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu PFDK'ya sevk etti. Her iki isim de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle disipline sevk oldu.