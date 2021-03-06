Mostafa Mohamed’e 1 maç ceza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

CENGİZ VE AĞAOĞLU PFDK'DA

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu PFDK'ya sevk etti. Her iki isim de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle disipline sevk oldu.