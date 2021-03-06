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    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
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    Mostafa Mohamed’e 1 maç ceza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e PFDK, 1 maç ceza ve 13 bin TL para cezası verdi. Açıklamada kart cezasının sadece hakemin şahısta hata etmesi sebebiyle kalkabileceği de vurgulandı.

    Mohamed’e 1 maç ceza

    Ankaragümaçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e PFDK, 1 maç ceza ve 13 bin TL para cezası verdi. Açıklamada kart cezasının sadece hakemin şahısta hata etmesi sebebiyle kalkabileceği de vurgulandı.

    ASLAN'A SARACCHİ MÜJDESİ
    Galatasaray'da     sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Saracchi'nin Sivasspor maçında ilk 11'de oynaması beklenmiyor ancak kadroda olabilecek. Emre Taşdemir de saha çalışmalarına başladı.

    CENGİZ VE AĞAOĞLU PFDK'DA
    TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu PFDK'ya sevk etti. Her iki isim de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle disipline sevk oldu.

        EMİN BAYRAM 1. LİG'E ALIŞTI
        Galatasaray'ın         Boluspor'a kiraladığı 17 yaşındaki stoper Emin Bayram yeni takımına adapte oldu. Emin Bayram, Bolu'nun Menemen'i 3-0 yendiği maçta çok iyi performans sergiledi.

        BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU GAZİANTEP
        Beşiktaş         ligin 29. haftasında bugün liderlik koltuğu için Gaziantep'i konuk ediyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak.

        UĞURCAN'DAN DEV ANLAŞMA
        Uğurcan Çakır, bünyesinde Kepa ve Pique gibi isimlerin bulunduğu AC Talent firmasıyla menajerlik sözleşmesi imzaladı.

            CORONAVİRÜS LANETİ BİTTİ
            Trabzonspor'da             3 haftalık coronavirüs kabusu sona erdi. Daha önce 8 futbolcusu virüse yaklanan Bordo-Mavililer'de son isim olan Safa Kınalı da negatif sonuç aldı.

            İSTANBULSPOR SAHASINDA KEÇİÖREN'LE BERABERE KALDI
            TFF 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında İstanbulspor sahasında Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 3. sıradaki İstanbulspor puanını 47'ye yükseltti. 8. sırada yer alan konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise 40 puanda kaldı.

            CİMNASTİK FEDERASYONU İLE ANLAŞMA YAPTILAR
            VESTEL, Türkiye Cimnastik Federasyonu ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Vestel sponsorluğu, Kadınlar Günü'ne özel ritmik cimnastik takımı ile hazırladığı reklam filmi ile duyurdu.

                YENİ SAĞ BEK ABDULKADİR PARMAK!
                Fırtına                'da Kasımpaşa maçında Serkan Asan oyundan çıktıktan sonra Abdulkadir Parmak sağ beke geçti. Böylece Avcı'nın sağ bekte yeni bir alternatifi daha oldu.

                YEREL BASIN: KASKET RUHU ASLA PES ETMEZ
                Trabzon                 yerel medyası Bordo-Mavililer'in İstanbul'daki Kasımpaşa galibiyeti sonrası coşkulu ifadeler kullandı.... Taka Gazetesi, "Kasket ruhu asla pes etmez" ifadelerini kullandı.

                FENER'DEN GİTTİ ASİST KRALI OLDU!
                Aziz Yıldırım tarafından transfer edilen Mathieu Valbuena, Ali Koç döneminde gözden düştü. 2019-20 sezonunun başında takımdan ayrılıp Yunan ekibi Olympiakos'a giden Fransız yıldız adeta patlama yaşadı. Valbuena 23 asist yaparak asist kralı oldu.

                    OSAYİ DE MODAYA UYDU
                    Ara transferde alınan ve ilk maçlarında yıldızlaşan Osayi Samuel takıma ayak uydurdu. Genç futbolcu son haftalarda beklentilerin altında kalıyor.

                    9 SANİYELİK ORTA OYUNU
                    Resmi                     siteden "9 saniyelik orta oyunu" başlıklı bildiri yayınlayan Fenerbahçe hakem kararlarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Penaltımızın sadece 9 saniye incelenerek iptal edilmesi skandaldır. Rakibimizin attığı gol öncesinde topun oyun alanı dışına çıkmış olduğu ve devam kararı verildiği görüntülerce sabittir" ifadesi kullanıldı.
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