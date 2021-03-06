Antalya ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe evindeki kötü performansını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda Sarı-Lacivertliler'in kalesi, rakiplerin ise korkulu rüyası olan Kadıköy artık kolay bir deplasman durumuna geldi.

Fener, Avrupa'nın en önemli 10 liginde ilk 3 sıradaki takımlar dikkate alındığında, evinde en kötü puan yüzdesine 2. takım konumunda. 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya 1.6 puan ortalamasında kaldı.

Erol Bulut ekibi bu alanda sadece 1.4 puan ortalaması olan Leicester City'yi geçebildi. Beşiktaş ve Galatasaray ise bu sezon iç sahada 2.3 puan ortalaması tutturdu.