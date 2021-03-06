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    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
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    ’den artık çıkış var: 17 maçta 7 galibiyet!

    ile 1-1 berabere kalan evindeki kötü performansını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda Sarı-Lacivertliler'in kalesi, rakiplerin ise korkulu rüyası olan artık kolay bir deplasman durumuna geldi. , 'nın en önemli 10 liginde ilk 3 sıradaki takımlar dikkate alındığında, evinde en kötü puan yüzdesine 2. takım konumunda. 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan 1.6 puan ortalamasında kaldı.

    Kadıköy dibe vurdu

    Antalya ile 1-1 berabere kalan evindeki kötü performansını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda Sarı-Lacivertliler'in kalesi, rakiplerin ise korkulu rüyası olan artık kolay bir deplasman durumuna geldi.

    , 'nın en önemli 10 liginde ilk 3 sıradaki takımlar dikkate alındığında, evinde en kötü puan yüzdesine 2. takım konumunda. 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan 1.6 puan ortalamasında kaldı.

    ekibi bu alanda sadece 1.4 puan ortalaması olan 'yi geçebildi. ve ise bu sezon iç sahada 2.3 puan ortalaması tutturdu.

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    Haberler Spor Kadıköy’den artık çıkış var: 17 maçta 7 galibiyet!
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