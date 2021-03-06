



"3-4 ATACAKSIN ÇÜNKÜ SANA ACIMAZLAR"

Mücadeleyi A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, "2-0 gidiyorsun, at sola bitsin maç! Direkten dönmese görürdüm neler olacağını. Futbol öyle bir oyunki her şey değişir. Yakalarsan parçalayacaksın, 3-4 atacaksın çünkü sana acımazlar." ifadelerini kullandı.





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