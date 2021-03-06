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    • 06.03.2021 22:54
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    , - maçını değerlendirdi: "Yakalarsan parçalayacaksın"

    , ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında - maçını değerlendirdi. Toroğlu, "2-0 gidiyorsun, at sola bitsin maç! Direkten dönmese görürdüm neler olacağını. öyle bir oyunki her şey değişir. Yakalarsan parçalayacaksın, 3-4 atacaksın çünkü sana acımazlar" dedi.

    takvim.com.tr
    ASpor

    Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Kartal, bu galibiyetle birlikte liderlik koltuğuna oturdu.



    Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 15. ve 72. dakikalarda Aboubakar kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90. dakikada Dicko penaltıdan attı.

    Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 43 puanla 7. sırada kaldı.



    "3-4 ATACAKSIN ÇÜNKÜ SANA ACIMAZLAR"
    Mücadeleyi A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, "2-0 gidiyorsun, at sola bitsin maç! Direkten dönmese görürdüm neler olacağını. Futbol öyle bir oyunki her şey değişir. Yakalarsan parçalayacaksın, 3-4 atacaksın çünkü sana acımazlar." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Erman Toroğlu, Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi: "Yakalarsan parçalayacaksın"
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