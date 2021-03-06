Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.03.2021 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2021 18:14
    ABONE OL

    Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE | 6 Mart Beşiktaş-Gaziantep canlı anlatım

    'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında ile karşılaşıyor. Hakem yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş-Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...

    Beşiktaş-Gaziantep FK | CANLI

    ASpor CANLI YAYIN

    Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Kara Kartal, rakibini mağlup ederek yeniden liderliğe yükselmek istiyor.

    Maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...



    BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇININ CANLI ANLATIMI VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ



    BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Güray, Vetrih, Rashid, Maxim, Kenan Özer, Dicko




        AVANTAJ KARA KARTAL'DA
        Yeni Malatyaspor deplasmanından Kanadalı yıldız Atiba'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu. Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.



        SON 4 HAFTADA 4 GALİBİYET
        Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamlamayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0'la geçti.



        4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
        Beşiktaş'ta bugünkü karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde süper ligin 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

        EVİNDE KAYIP YAŞAMADI
        Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Kartal, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyet aldı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçı da kazandı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü.



            TEK EKSİK CENK TOSUN
            Beşiktaş'ta G.Antep maçı öncesi tek eksik Cenk. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Kartal'da Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik Cenk oldu. G.Birliği maçında sakatlanan Cenk'in dizindeki ödem gitti ancak bugün forma giyemeyeceği, Başakşehir deplasmanında yerini alacağı öğrenildi.

            İSTANBUL'DA KALACAKLAR
            Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5'i lig ve 1'i Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere 6 maçını İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB. Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede oynanacak maçlarda şehir dışına çıkmayacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE | 6 Mart Beşiktaş-Gaziantep canlı anlatım
                Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ