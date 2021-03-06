Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE | 6 Mart Beşiktaş-Gaziantep canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Kara Kartal, rakibini mağlup ederek yeniden liderliğe yükselmek istiyor.
Maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇININ CANLI ANLATIMI VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Güray, Vetrih, Rashid, Maxim, Kenan Özer, Dicko