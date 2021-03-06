Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE | 6 Mart Beşiktaş-Gaziantep canlı anlatım





TEK EKSİK CENK TOSUN

Beşiktaş'ta G.Antep maçı öncesi tek eksik Cenk. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Kartal'da Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik Cenk oldu. G.Birliği maçında sakatlanan Cenk'in dizindeki ödem gitti ancak bugün forma giyemeyeceği, Başakşehir deplasmanında yerini alacağı öğrenildi.

İSTANBUL'DA KALACAKLAR

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5'i lig ve 1'i Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere 6 maçını İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB. Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede oynanacak maçlarda şehir dışına çıkmayacak.