"Bana göre müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı, tamamen savunma oynadılar. Sürekli pas yapıp delmeye çalıştık. 2-3 tane de pozisyon bulduk. İkinci yarıda inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.

"SANKİ 20 TANE POZİSYON VERDİK"

90 dakika boyunca rakibin tek pozisyonu bile yoktu. 1 tane pozisyon veriyoruz, dışarıda konuşulan sanki 20 tane pozisyon verdik. Verdiğimiz pozisyon sayısı 0. Tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakikada direkten dönen top. Olabilir futbolda bunlar var.

Herkes savaşıyor, 1 puan, 3 puan kazanmak istiyor, büyük takımları yenmek istiyor. Bu da oyunların iyi olmasını sağlıyor.