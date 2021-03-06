Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
"MÜTHİŞ OYNADIK"
İşte Yalçın'ın o sözleri:
"Bana göre müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı, tamamen savunma oynadılar. Sürekli pas yapıp delmeye çalıştık. 2-3 tane de pozisyon bulduk. İkinci yarıda inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.
"SANKİ 20 TANE POZİSYON VERDİK"
90 dakika boyunca rakibin tek pozisyonu bile yoktu. 1 tane pozisyon veriyoruz, dışarıda konuşulan sanki 20 tane pozisyon verdik. Verdiğimiz pozisyon sayısı 0. Tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakikada direkten dönen top. Olabilir futbolda bunlar var.
Herkes savaşıyor, 1 puan, 3 puan kazanmak istiyor, büyük takımları yenmek istiyor. Bu da oyunların iyi olmasını sağlıyor.
Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Bazı pozisyonlarda kart bekliyoruz göstermiyor. Geçen hafta da hakem çok kötüydü, rakibe bir tane sarı kart vermedi.
"BİR POZİSYONDA SESİMİZİ YÜKSELTTİK"
Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti. Bir pozisyonda sesimizi yükselttik, Mete hoca da sarı kart gösterdi. 3 sarı kartım vardı, biliyordu herhalde, sağ olsun 4 sarı kart yaptı bizi."
SERGEN YALÇIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gördü ve toplamda dört sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü.