Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmadan sonra oyuncularıyla toplantı yaptı.

Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe maçından sonra bu kadar kısa süre içerisinde toparlanıp bu galibiyeti almak çok çok değerliydi. Kendinizle gurur duyun. Bundan sonrası için hafta hafta düşüneceğiz ama henüz lig bitmedi hatta yeni başlıyor diyebiliriz. Ligi en iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullanarak öğrencilerini kalan haftalar için motive etti.