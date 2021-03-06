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    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
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    : Lig bitmedi yeni başlıyoruz

    'in 28. haftasında 'yı deplasmanda mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren 'da Teknik Direktör , karşılaşmadan sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, " maçından sonra bu kadar kısa süre içerisinde toparlanıp bu galibiyeti almak çok çok değerliydi. Kendinizle gurur duyun. Bundan sonrası için hafta hafta düşüneceğiz ama henüz lig bitmedi hatta yeni başlıyor diyebiliriz. Ligi en iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullanarak öğrencilerini kalan haftalar için motive etti.

    Lig bitmedi yeni başlıyoruz

    Süper Lig'in 28. haftasında 'yı deplasmanda mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren 'da Teknik Direktör , karşılaşmadan sonra oyuncularıyla toplantı yaptı.

    Tecrübeli teknik adam, " maçından sonra bu kadar kısa süre içerisinde toparlanıp bu galibiyeti almak çok çok değerliydi. Kendinizle gurur duyun. Bundan sonrası için hafta hafta düşüneceğiz ama henüz lig bitmedi hatta yeni başlıyor diyebiliriz. Ligi en iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullanarak öğrencilerini kalan haftalar için motive etti.

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