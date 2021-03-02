Trabzon'dan altın değerinde bir galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Pelkas'ın attığı gol yeni bir tartışma başlattı. Yunan yıldız maça sol kanatta başlarken, etkisiz bir oyun sergileyen Mesut Özil'in kenara alınmasıyla 10 numaraya geçti. Pelkas kendi bölgesine geçtikten sonra golü atınca kafalar karıştı. Bazı taraftarlar sosyal medyada, "Mesut hazır olana kadar yedek kalsın" görüşünü savundu.

Bazı taraftarlar ise, "Mesut'u kazanmak istiyorsak her maç 11'de olmalı" ifadesini kullandı. Erol Bulut'un bu konuda alacağı karar merakla bekleniyor.

FÜZESİYLE 3 PUAN GETİRDİ

Pelkas, Trabzon'da müthiş bir füze ile 3 puanı getiren golü atarak bir kez daha gönülleri fethetti.