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    • Spor
    • 02.03.2021 Gazete
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    'de 10 numara tartışması: " hazır olana kadar yedek mi kalmalı?"

    'dan altın değerinde bir galibiyetle dönen 'de Pelkas'ın attığı gol yeni bir tartışma başlattı. Yunan yıldız maça sol kanatta başlarken, etkisiz bir oyun sergileyen 'in kenara alınmasıyla 10 numaraya geçti. Pelkas kendi bölgesine geçtikten sonra golü atınca kafalar karıştı. Bazı taraftarlar sosyal medyada, " hazır olana kadar yedek kalsın" görüşünü savundu.

    10 numara problem!

    Trabzon'dan altın değerinde bir galibiyetle dönen 'de Pelkas'ın attığı gol yeni bir tartışma başlattı. Yunan yıldız maça sol kanatta başlarken, etkisiz bir oyun sergileyen 'in kenara alınmasıyla 10 numaraya geçti. Pelkas kendi bölgesine geçtikten sonra golü atınca kafalar karıştı. Bazı taraftarlar sosyal medyada, " hazır olana kadar yedek kalsın" görüşünü savundu.

    Bazı taraftarlar ise, "Mesut'u kazanmak istiyorsak her maç 11'de olmalı" ifadesini kullandı. 'un bu konuda alacağı karar merakla bekleniyor.

    FÜZESİYLE 3 PUAN GETİRDİ
    Pelkas    , 'da müthiş bir füze ile 3 puanı getiren golü atarak bir kez daha gönülleri fethetti.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de 10 numara tartışması: "Mesut hazır olana kadar yedek mi kalmalı?"