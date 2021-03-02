Çok büyük müjde: Gustavo döndü! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)



FORMSUZLUK DEĞİL PUBİS!

Sezonun flaş ismi Taylan'ın son 3 maçta yedek kalması kafaları karıştırdı. Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtse de gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis başlangıcı nedeniyle riske edilmediği, önümüzdeki günlerde yeniden 11'e döneceği belirlendi.