Çok büyük müjde: Gustavo döndü! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Derbi galibiyetiyle yüzü gülen Fener'e bir müjdeli haber daha geldi. Sakatlığı geçen Luiz Gustavo takımdan ayrı bireysel idmanlara başladı. Brezilyalı yıldızın perşembe günü Antalya önünde oynaması beklenmiyor. Ancak bir aksilik çıkmazsa hafta sonu Konya'ya götürülecek. Fener, Gustavo'nun yokluğunda büyük sıkıntı yaşadı.
UKRAYNA'DA ALLAHYAR FIRTINASI
Sezon başı Zorya Lugansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'yı sallıyor. Önceki gece 2-2 biten Shakhtar maçında müthiş bir asistle takımına 1 puanı gewtiren İranlı forvet herkesi hayran bıraktı. Allahyar 14 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
TEK ÇÖZÜM OLİMPİYAT
Kasımpaşa maçının ardından Erzurum karşısında da rakipten fazla zeminle mücadele edilmesinin ardından G.Saray yönetimi harekete geçti. Fatih Terim'in de katıldığı toplantıda zeminden sorumlu ekiple son durum masaya yatırıldı. Zeminin düzelmesinin zaman alacağına dair ortak fikrin ortaya çıkmasının ardından flaş bir hamle gündeme geldi. Terim'in, "Bu zeminde maç yapamayız" demesi sonrası Olimpiyat Stadı'na geçiş fikri kabul edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın TFF'ye başvurarak 7 Mart'taki Sivas maçının Olimpiyat'a alınması için başvuru yapacağı öğrenildi.