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    • Spor
    • 02.03.2021 Gazete
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    Çok büyük müjde: Gustavo döndü! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Derbi galibiyetiyle yüzü gülen Fener'e bir müjdeli haber daha geldi. Sakatlığı geçen takımdan ayrı bireysel idmanlara başladı. Brezilyalı yıldızın perşembe günü Antalya önünde oynaması beklenmiyor. Ancak bir aksilik çıkmazsa hafta sonu 'ya götürülecek. Fener, Gustavo'nun yokluğunda büyük sıkıntı yaşadı.

    Çok büyük müjde: Gustavo döndü! Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Derbi galibiyetiyle yüzü gülen Fener'e bir müjdeli haber daha geldi. Sakatlığı geçen Luiz Gustavo takımdan ayrı bireysel idmanlara başladı. Brezilyalı yıldızın perşembe günü Antalya önünde oynaması beklenmiyor. Ancak bir aksilik çıkmazsa hafta sonu Konya'ya götürülecek. Fener, Gustavo'nun yokluğunda büyük sıkıntı yaşadı.

    UKRAYNA'DA ALLAHYAR FIRTINASI
    Sezon başı Zorya Lugansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'yı sallıyor. Önceki gece 2-2 biten Shakhtar maçında müthiş bir asistle takımına 1 puanı gewtiren İranlı forvet herkesi hayran bıraktı. Allahyar 14 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

    TEK ÇÖZÜM OLİMPİYAT
    Kasımpaşa     maçının ardından Erzurum karşısında da rakipten fazla zeminle mücadele edilmesinin ardından G.Saray yönetimi harekete geçti. Fatih Terim'in de katıldığı toplantıda zeminden sorumlu ekiple son durum masaya yatırıldı. Zeminin düzelmesinin zaman alacağına dair ortak fikrin ortaya çıkmasının ardından flaş bir hamle gündeme geldi. Terim'in, "Bu zeminde maç yapamayız" demesi sonrası Olimpiyat Stadı'na geçiş fikri kabul edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın TFF'ye başvurarak 7 Mart'taki Sivas maçının Olimpiyat'a alınması için başvuru yapacağı öğrenildi.

        GSYiAD'DAN 1 MİLYON BAĞIŞ
        Galatasaraylı İş Adamları Derneği (GSYİAD) elini cebine attı. Dernek 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına tam 1.001.905 TL bağışta bulundu.


        FORMSUZLUK DEĞİL PUBİS!
        Sezonun flaş ismi Taylan'ın son 3 maçta yedek kalması kafaları karıştırdı. Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtse de gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis başlangıcı nedeniyle riske edilmediği, önümüzdeki günlerde yeniden 11'e döneceği belirlendi.

        R.KAZAN'DAN 15 MİLYON EURO!
        Pelkas için Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Rubin Kazan'ın Yunan yıldız için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığını ancak Fenerbahçe'nin bu teklife "Hayır" yanıtı verdiği belirtildi.

            TUZLASPOR EVİNDE ADANASPOR'U YIKTI!
            TFF 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, evinde Adanaspor'u 3-2 yendi. Rakibi karşısında iki kez yenik duruma düşen İstanbul temsilcisi kritik bir galibiyete imza attı. Dün ayrıca Boluspor deplasmanda Menemen'i 3-0 mağlup ederken, Balıkesirspor ile Ankaraspor 2-2 berabere kaldı.

            BARTOMEU TUTUKLANDI
            İspanyol dev kulüplerinden Barcelona'nın eski başkanlarından Josep Bartomeu; yolsuzluk ve para aklama gibi suçlardan dolayı İspanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

            EFES'İN KONUĞU VALENCİA
            Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes bugün İspanyol Valencia Basket takımını ağırlayacak... Kritik karşılaşma saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

                GAZİANTEP-GENÇLERBİRLİĞİ
                Süper Lig'de 28. hafta bugün start alacak... Ligin flaş takımlarından Gaziantep FK saat 16.00'da küme düşmeme mücadelesi veren Başkent temsilcisi G.Birliği'ni ağırlayacak.

                BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM!
                Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'dan transfer itirafı… Genç oyuncu Antalyaspor'a transferi sürecinde Beşiktaş'tan da teklif aldığını ancak Akdeniz ekibini tercih ettiğini açıkladı.

                ALİOU DİENG İÇİN 5 MİLYON EURO
                Türkiye, Galatasaray'ın El Ahli formasını giyen Aliou Dieng'i gündemine aldığını TAKVİM'den öğrendi. Gelişmeleri doğrulayan Mısır basını flaş bir iddiayı da ortaya attı. 'Cairo 24' isimli internet sitesine göre Sarı- Kırmızılılar, Mali'li orta alan oyuncusu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
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                Haberler Spor Çok büyük müjde: Gustavo döndü! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)