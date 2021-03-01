YA EĞİTECEKSİN YA BIRAKACAKSIN

"Bu kadar üst üste hatayı bizim maçta yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Bu kadar yetenekli bir hakem ise bizim haricimizde diğer maçları yönetsin!"