Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yüklendi. Uğurlu'nun duraklamalarda bir penaltılarını vermediğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı" dedi.
MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ
Ahmet Ağaoğlu ayrıca şunları söyledi: Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile oldukça sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Evet, biz iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli.
YA EĞİTECEKSİN YA BIRAKACAKSIN
"Bu kadar üst üste hatayı bizim maçta yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Bu kadar yetenekli bir hakem ise bizim haricimizde diğer maçları yönetsin!"