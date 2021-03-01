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    • Spor
    • 01.03.2021 Gazete
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    Başkanı ’ndan penaltı isyanı: Uzaydan bile baksanız penaltı

    Başkanı , maçı sonrası hakem ’ya yüklendi. ’nun duraklamalarda bir penaltılarını vermediğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, “’nın Bakasetas’a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı” dedi.

    Uzaydan bile baksanız penaltı

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yüklendi. Uğurlu'nun duraklamalarda bir penaltılarını vermediğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı" dedi.

    MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ
    Ahmet Ağaoğlu ayrıca şunları söyledi: Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile oldukça sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Evet, biz iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli.

    YA EĞİTECEKSİN YA BIRAKACAKSIN
    "Bu kadar üst üste hatayı bizim maçta yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Bu kadar yetenekli bir hakem ise bizim haricimizde diğer maçları yönetsin!"

        TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
        Trabzonspor taraftarı da Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç sonunda yüklendi. Uğurlu aleyhinde binlerce mesaj atan Bordo-Mavili taraftarlar, net bir penaltılarının es geçildiğini belirtti.

        ÖRNEKLİ TEPKİ


        Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Bakasetas ile Valencia arasındaki pozisyonun benzerinin Rize-F.Bahçe maçında yaşandığını söyledi. Aynı pozisyonda Fener lehine penaltı çıkmıştı.

        AHMET ÇAKAR: FENER'İ HAYATA DÖNDÜRDÜ
        Şair Yaşar Kemal'in ölüm yıldönümünde hakem Yaşar Kemal Trabzonspor'un penaltısını vermeyerek Fenerbahçe yi hayata döndürdü. Uzatma dakikalarında Bakasetas'ın yüzüne Valencia tarafından atılan dirsek var. Böyle penaltılar çalınıyor üstelik VAR davetleri de oluyor. Ama dün gece bu davet olmadı.
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        Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan penaltı isyanı: Uzaydan bile baksanız penaltı