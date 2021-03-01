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    • 01.03.2021 18:31
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    kafilesine 'da coşkulu karşılama! Meşaleler yakıp, çiçekler verdiler...

    Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında ile karşılaşacak , 'ya geldi. Havalimanının önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.


    İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı.



    MEŞALELERLE KARŞILAYIP, ÇİÇEK VERDİLER
    Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.



    KAFİLE OTELE GEÇTİ
    Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
        Haberler Spor Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama! Meşaleler yakıp, çiçekler verdiler...