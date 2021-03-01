ALGI OPERASYONU OLMAZSA ŞAMPİYONUZ

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi. Ligde en iyi futbolu oynayan takımın kendileri olduğunu belirten Urgancılar, "Algı operasyonu olmazsa Beşiktaş şampiyon olur" dedi.