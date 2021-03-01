ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilgisiz lider Anadolu Efes, Fethiye'yi 101-85 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Beşiktaş: 77-84, Büyükçekmece-Afyon: 95-83, Darüşşafaka-Fenerbahçe: 64-66.
DİŞİ ASLAN POTADA GÜLDÜ
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, sahasında İzmit Belediyespor'u 89-57 mağlup etti. Diğer maçta Hatay, Mersin'i 86-72 yendi.
KAZIM'A IRKÇI SALDIRI
Milli futbolcu Kazım Kazım, İngiltere'de ırkçı söylemlere maruz kaldı. Derby County kulübü sosyal medyadan bir açıklama yaparak yapılanları kınadığını açıkladı.