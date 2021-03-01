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    • Spor
    • 01.03.2021 Gazete
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    farka koştu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ING Basketbol i’nde yenilgisiz lider , Fethiye’yi 101-85 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Beşiktaş: 77-84, Büyükçekmece-Afyon: 95-83, -Fenerbahçe: 64-66. Yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Anadolu Efes farka koştu

    ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilgisiz lider Anadolu Efes, Fethiye'yi 101-85 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Beşiktaş: 77-84, Büyükçekmece-Afyon: 95-83, Darüşşafaka-Fenerbahçe: 64-66.

    DİŞİ ASLAN POTADA GÜLDÜ
    HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, sahasında İzmit Belediyespor'u 89-57 mağlup etti. Diğer maçta Hatay, Mersin'i 86-72 yendi.

    KAZIM'A IRKÇI SALDIRI
    Milli futbolcu Kazım Kazım, İngiltere'de ırkçı söylemlere maruz kaldı. Derby County kulübü sosyal medyadan bir açıklama yaparak yapılanları kınadığını açıkladı.

        EMRE KILINÇ'A ÖZEL TEŞEKKÜR
        Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim'in Erzurumspor maçından sonra performansından dolayı Emre Kılınç'ı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

        İKİ YILDIZ ADAYI TAKİPTE
        G.Saray'ın         TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun iki genç yıldızı Enis Destan ve Burak İnce'yi takibe aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim, İzmir ekibinin iki genç yıldızını da sezon sonunda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

        ALIOSKI'Yİ ASLAN'A YAZDILAR
        İngiliz         basını G.Saray'ın sezon sonunda Leeds'in sol beki Ezgjan Alioski'yi istediğini yazdı. Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

            FLORYA'YA BAHAR GELDİ
            Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Antermana gelen futbolcuların çocukları neşeli anlara vesile oldu. Fatih Terim, çocuklarla yakından ilgilendi.

            RYAN DONK YENİDEN 11'E GÖZ KIRPIYOR
            Luyindama'nın formsuzluğu Erzurum maçında da dikkat çekti. teknik patron terim'in, Ankaragücü maçında Donk'a şans verebileceği öğrenildi.

            GİRESUN'UN SERİSİNİ ALTAY BİTİRDİ
            TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay, son 12 maçını kazanan lider Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İzmir ekibine maçta 3 puanı getiren golleri 47. dakikada Erhan Çelenk ve 70. dakikada Paixao kaydetti. Giresunspor'un maçtaki tek sayısını ise 56'da Balde kaydetti. Giresunspor bu sonuçla 53 puanda kaldı.

                GÖZTEPE SERİYE BAĞLADI
                Süper                 Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. İzmir ekibine maçta 3 puanı getiren tek golü 25. dakikada Ndiaye kaydetti. Göztepe böylelikle ligdeki son 3 maçını da kazanmayı başardı. Kasımpaşa'da 15.dakikada Luckassen, Göztepe'de ise 84'te Berkan kırmızı kart gördü.

                ALGI OPERASYONU OLMAZSA ŞAMPİYONUZ
                Beşiktaş                 Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi. Ligde en iyi futbolu oynayan takımın kendileri olduğunu belirten Urgancılar, "Algı operasyonu olmazsa Beşiktaş şampiyon olur" dedi.

                SALİH ÖZCAN İÇİN NABIZ YOKLANIYOR
                Beşiktaş'ın Köln'de forma giyen Salih Özcan için menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyunuc için sezon sonu resmi adımlar atılacak.
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