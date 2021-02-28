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    • 28.02.2021 19:12
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    TS - FB maçı CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle

    'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Hakem yönetiminde Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte TS-FB maçına dair tüm detaylar...

    ASpor CANLI YAYIN


    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken, VAR'da Cüneyt Çakır görev alıyor.

    Zorlu mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.



    TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER:

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny



    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Mame Thiam.



        AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, kalede Kağan'ın yerine Uğurcan'a, savunmada Kamil Ahmet ile Faruk Can'ın yerine takıma dönen Serkan ile Marlon'a, hücum hattında ise Yunus'un yerine kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi. Takıma dönen Erce, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililerde Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen ise kadroda yer almadı.

        KAMİL AHMET ŞOKU
        Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, son yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. İlk bulguları temiz çıkan oyuncunun çekilen MR sonucunda riske edilmemesine karar verildi ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldı.

        ABDULKADİR PARMAK DÖRT MAÇ SONRA KADRODA
        Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kalan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

        FENERBAHÇE'NİN 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son olarak Göztepe ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan, Caner ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan, Gökhan ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, kamp kadrosunda yer almadı.

        TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
        Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
        Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve kadro dışı kalan Caner Erkin takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.

        Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

        6 OYUNCU KART SINIRINDA
        Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



        TRABZON'DAKİ MAÇLAR
        Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 53 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı. Ligde Trabzon'daki 47 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe ise 17 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti.

        FENERBAHÇE, DEPLASMANDA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
        İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.



        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
        Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

        Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



            EN GOLLÜ MAÇLAR
            İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

            Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

            Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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