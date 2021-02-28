TS - FB maçı CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle





AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, kalede Kağan'ın yerine Uğurcan'a, savunmada Kamil Ahmet ile Faruk Can'ın yerine takıma dönen Serkan ile Marlon'a, hücum hattında ise Yunus'un yerine kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi. Takıma dönen Erce, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililerde Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen ise kadroda yer almadı.



KAMİL AHMET ŞOKU

Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, son yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. İlk bulguları temiz çıkan oyuncunun çekilen MR sonucunda riske edilmemesine karar verildi ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldı.



ABDULKADİR PARMAK DÖRT MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kalan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.



FENERBAHÇE'NİN 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son olarak Göztepe ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan, Caner ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan, Gökhan ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, kamp kadrosunda yer almadı.



TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve kadro dışı kalan Caner Erkin takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.

Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.