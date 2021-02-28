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    • 28.02.2021 18:30
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    Milli futbolcu ırkçı saldırıya uğradı!

    İngiltere Championship ekiplerinden ’de forma giyen milli futbolcu , sosyal medyadan ırkçı saldırıya uğradı. Milli Futbol Takımlarımızın Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada ırkçı saldırı kınandı.

    AJANSLAR
    Kazım'a ırkçı saldırı!

    İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen milli futbolcu Kazım Kazım, İngiltere'de ırkçı söylemlere maruz kaldı. ırkçı saldırıya uğradı.

    Championship'te oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Derby County - Nottingham Forest müsabakasının ardından Kazım Kazım, sosyal medyadan Türk olduğu için ırkçı saldırıya uğradı.

    Başarılı futbolcuya yaşanan olayın ardından kulübü Derby County'den destek açıklaması yapıldı. Derby County'den konuyla ilgili, "Oyuncularımızdan Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz" ifadelerine yer verildi.

    TÜRKİYE'DEN KINAMA
    Milli Futbol Takımlarımızın Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada ırkçı saldırı kınandı. Açıklamada, "Toplamda 43 defa Milli formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" ifadelerine yer verildi.

        "AY-YILDIZLI BAYRAĞIMDAN HER ZAMAN GURUR DUYDUM"
        Verdikleri destek dolayısıyla TFF'ye teşekkür eden Kazım Kazım ise sosyal medya hesaplarından ay-yıldızlı formayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Türk olmaktan ve ay-yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        BAKAN KASAPOĞLU DESTEK VERDİ
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de Championship takımlarından Derby County'de forma giyen ve sosyal medya platformlarında ırkçı saldırıya maruz kalan Kazım Kazım için destek mesajı yayımladı.

        Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen milli futbolcunun "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." mesajıyla birlikte "Irkçılığın karşısında, Kazım'ın yanındayız! #NoToRacism" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı.
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