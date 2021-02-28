İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen milli futbolcu Kazım Kazım, İngiltere'de ırkçı söylemlere maruz kaldı. ırkçı saldırıya uğradı.
Championship'te oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Derby County - Nottingham Forest müsabakasının ardından Kazım Kazım, sosyal medyadan Türk olduğu için ırkçı saldırıya uğradı.
Başarılı futbolcuya yaşanan olayın ardından kulübü Derby County'den destek açıklaması yapıldı. Derby County'den konuyla ilgili, "Oyuncularımızdan Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz" ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'DEN KINAMA
Milli Futbol Takımlarımızın Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada ırkçı saldırı kınandı. Açıklamada, "Toplamda 43 defa Milli formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" ifadelerine yer verildi.
Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız @ColinKazim #NoToRacism pic.twitter.com/9Ysp2lcmOK— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) February 28, 2021