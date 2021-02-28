"AY-YILDIZLI BAYRAĞIMDAN HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

Verdikleri destek dolayısıyla TFF'ye teşekkür eden Kazım Kazım ise sosyal medya hesaplarından ay-yıldızlı formayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Türk olmaktan ve ay-yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU DESTEK VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de Championship takımlarından Derby County'de forma giyen ve sosyal medya platformlarında ırkçı saldırıya maruz kalan Kazım Kazım için destek mesajı yayımladı.