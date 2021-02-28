Süper Lig'in 27. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe zorlu rakibi Trabzonspor'a konuk oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler uzaktan şutlarla Trabzonspor kalesini yoklarken, bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır adeta kalesinde devleşti.
Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-lacivertlilerde Mert Hakan ve Pelkas'ın tehlikeli vuruşlarını çıkarmayı başaran Uğurcan Çakır, 30. dakikada da Szalai'nin sol kanattan yaptığı orta sonrası Thiam'ın kafayı vuruşunu da savuşturmayı başardı.