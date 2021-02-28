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    • 28.02.2021 19:57
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    - maçında kalesinde devleşti! Kritik kurtarışlar...

    'in 27. haftasında 'a konuk olan , mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertlilerin kalesini abluka altına alırken, bordo-mavililerin başarılı eldiveni adeta kalesinde devleşti.

    Uğurcan Çakır kalesinde devleşti!

    Süper Lig'in 27. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe zorlu rakibi Trabzonspor'a konuk oldu.



    Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler uzaktan şutlarla Trabzonspor kalesini yoklarken, bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır adeta kalesinde devleşti.



    Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-lacivertlilerde Mert Hakan ve Pelkas'ın tehlikeli vuruşlarını çıkarmayı başaran Uğurcan Çakır, 30. dakikada da Szalai'nin sol kanattan yaptığı orta sonrası Thiam'ın kafayı vuruşunu da savuşturmayı başardı.
        Haberler Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti! Kritik kurtarışlar...