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    • 28.02.2021 20:36
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    Erman Toroğlu, Trabzonspor - maçının ilk yarısını değerlendirdi: Hakem maçtan korkuyor

    Trabzonspor - maçının ilk yarısını ekranlarında yayınlanan "Devre Arası" programında değerlendiren Erman Toroğlu, hakemi eleştirdi. Toroğlu, Trabzonspor iki top kaybetti faul çaldı bence faul değil. Sonra Nwakaeme bir top çaldı 'den o da faul değil. Maçtan korkuyor" ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kritik mücadelenin ilk yarısını A Spor ekranlarında yayınlanan Devre Arası programında değerlendiren Erman Toroğlu, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.



    HAKEM MAÇTAN KORKUYOR
    Maçın hakemine yönelik eleştirilerde bulunan Toroğlu, Hakem cesaretsiz. Trabzonspor iki top kaybetti faul çaldı bence faul değil. Sonra Nwakaeme bir top çaldı Serdar Aziz'den o da faul değil. Maçtan korkuyor. Bırak devam ettir ya o seni ilgilendirmiyor. O pozisyonlara devam etse Fenerbahçe de gol atabilirdi Trabzonspor da. Ama kendi güvenmiyor. Oyunu kesti ben çalayım da kurtarayım dedi" ifadelerini kullandı.




    BERABERLİK BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A YARAR!
    Erman Toroğlu, "Fenerbahçe'de ilk yarıda kaytaran oyuncu yoktu. Daha önce vardı. Demek ki Erol Bulut, Emre Belözoğlu, yönetim bir pres olmuş. Futbolcular bugün kaytarmıyor. Herkes birbirinin açığını kapattı. Beraberlik kime yarar Beşiktaş ile Galatasaray'a yarar iki tarafa da yaramaz" dedi.

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