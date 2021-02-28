



HAKEM MAÇTAN KORKUYOR

Maçın hakemine yönelik eleştirilerde bulunan Toroğlu, Hakem cesaretsiz. Trabzonspor iki top kaybetti faul çaldı bence faul değil. Sonra Nwakaeme bir top çaldı Serdar Aziz'den o da faul değil. Maçtan korkuyor. Bırak devam ettir ya o seni ilgilendirmiyor. O pozisyonlara devam etse Fenerbahçe de gol atabilirdi Trabzonspor da. Ama kendi güvenmiyor. Oyunu kesti ben çalayım da kurtarayım dedi" ifadelerini kullandı.