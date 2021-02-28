Süper Lig'in 27. haftası son derce zorlu ve kritik bir derbiye sahne olacak. Zirve mücadelesinde puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor ve Fenerbahçe 19.00'da Medical Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek derbide Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
BERABERLİK KİMSEYE YARAMIYOR
Son 7 maçını kazanan Trabzonspor daha bir özgüvenle sahada olacak ancak beraberlik Bordo- Mavili ekibin de işine gelmiyor. F.Bahçe de tıpkı Trabzon gibi sezon finali için sahada olacak.
BULUT İÇİN DE SEZON FİNALİ
Sarı-Lacivertli ekipte puan kaybı ya da yenilgi halinde teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gündemde. Eleştiri oklarının hedefinde olan Bulut için de sezonun finali olacak.