ÖNCE KONTROL SONRA GOL

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Göztepe'ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, Trabzon derbisini hayata dönüş maçı olarak görürken taktiğini de belirlemiş durumda. Zorlu derbide geriye düşmeyi en kötü senaryo olarak gören Erol Bulut, taktiğini oyun kontrolü üzerine kurdu. Panik havasının kendilerine yaramayacağını düşünen ve defansif hatadan da kalesinde gol görmek istemeyen Bulut, takımı maç içinde öne geçemezse 70'den sonra risk almayı planlıyor. Bulut Trabzon'un önemli silahları Bakasetas, Nwakaeme ve Ekuban'a fazla boş alan bırakmamaları konusunda oyuncularını uyardı. Bulut, akıl oyunlarıyla 3 puanı kapmayı planlıyor.