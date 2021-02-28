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    • Spor
    • 28.02.2021 15:59
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    • 28.02.2021 15:59
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    'in 27. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın son gününde sahasında 'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede saat 16.00'da başladı. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz...

    Göztepe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 27. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın son gününde sahasında 'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede saat 16.00'da başladı. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

    Mücadele öncesinde Göztepe'nin 32, 'nın ise 29 puanı bulunuyor.

    https://www.takvim.com.tr/canli-skor/goztepe_as-kasimpasa-maci-23301043

    İLK 11'LER

    GÖZTEPE: , , , , , , , , , , Jahovic

    KASIMPAŞA: , Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, , Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

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