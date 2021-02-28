Göztepe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın son gününde Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede saat 16.00'da başladı. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Mücadele öncesinde Göztepe'nin 32, Kasımpaşa'nın ise 29 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabete, Halil, Cherif, Jahovic

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga