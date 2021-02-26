Sezonun ilk yarısında transferdeki sıkıntılar, sakatlıklar ve Covid nedeniyle çok dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da işler tersine döndü. Teknik direktör Fatih Terim de sezonun ilk devresinde sık sık kadro sorununa yönelik mesajlar vermiş, yaşanan puan kayıpları da buna bağlanmıştı.
Ancak ocak ayı ile birlikte yapılan transferler, artan formlar ve sakatların iyileşmesiyle Fatih Terim'in elinde çok alternatifli bir kadro oldu. İlk yarıda Okan ve Fatih'le kalesini korumaya çalışan Galatasaray, Muslera'nın dönüşüyle bu pozisyonda çok rahatladı. Terim'in sağ bek bölgesinde elinde Yedlin, Linnes ve Şener bulunurken, sol bekte de Saracchi ve Emre Taşdemir var. Ayrıca Ömer Bayram ve Linnes de istenildiğinde bu bölgede oynayabiliyor.
Marcao, Luyindama ve Donk üçlüsüyle savunmanın ortasını sağlama alan Terim'in elinde genç Ozornwafor da 4. alternatif olarak duruyor. İlk yarıda en sıkıntılı bölge olan orta alanda ise şimdi büyük bir forma savaşı var. Taylan, Emre Kılınç ve Belhanda üçlüsünün yanına Gedson da eklenirken, Etebo son haftalardaki formuyla 11'e kapak attı. Fatih Terim ayrıca Feghouli ve Arda'yı da 8 numara pozisyonunda sık sık kullanıyor. Ömer Bayram ve Emre Akbaba ise artık son sırada düşünülüyor.