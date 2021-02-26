



Ancak ocak ayı ile birlikte yapılan transferler, artan formlar ve sakatların iyileşmesiyle Fatih Terim'in elinde çok alternatifli bir kadro oldu. İlk yarıda Okan ve Fatih'le kalesini korumaya çalışan Galatasaray, Muslera'nın dönüşüyle bu pozisyonda çok rahatladı. Terim'in sağ bek bölgesinde elinde Yedlin, Linnes ve Şener bulunurken, sol bekte de Saracchi ve Emre Taşdemir var. Ayrıca Ömer Bayram ve Linnes de istenildiğinde bu bölgede oynayabiliyor.