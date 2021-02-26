Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.02.2021 16:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 16:28
    ABONE OL

    'da işler tersine döndü! Terim'in eli güçlendi

    Sezon başında transfer dönemini verimli geçiremeyen ve koronavirüs salgınının da etkisiyle sık sık dar bir rotasyonla oynamak zorunda kalan 'da işler tersine döndü. Yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte Terim'in eli güçlendi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'da işler tersine döndü

    Sezonun ilk yarısında transferdeki sıkıntılar, sakatlıklar ve Covid nedeniyle çok dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da işler tersine döndü. Teknik direktör Fatih Terim de sezonun ilk devresinde sık sık kadro sorununa yönelik mesajlar vermiş, yaşanan puan kayıpları da buna bağlanmıştı.



    Ancak ocak ayı ile birlikte yapılan transferler, artan formlar ve sakatların iyileşmesiyle Fatih Terim'in elinde çok alternatifli bir kadro oldu. İlk yarıda Okan ve Fatih'le kalesini korumaya çalışan Galatasaray, Muslera'nın dönüşüyle bu pozisyonda çok rahatladı. Terim'in sağ bek bölgesinde elinde Yedlin, Linnes ve Şener bulunurken, sol bekte de Saracchi ve Emre Taşdemir var. Ayrıca Ömer Bayram ve Linnes de istenildiğinde bu bölgede oynayabiliyor.



    Marcao, Luyindama ve Donk üçlüsüyle savunmanın ortasını sağlama alan Terim'in elinde genç Ozornwafor da 4. alternatif olarak duruyor. İlk yarıda en sıkıntılı bölge olan orta alanda ise şimdi büyük bir forma savaşı var. Taylan, Emre Kılınç ve Belhanda üçlüsünün yanına Gedson da eklenirken, Etebo son haftalardaki formuyla 11'e kapak attı. Fatih Terim ayrıca Feghouli ve Arda'yı da 8 numara pozisyonunda sık sık kullanıyor. Ömer Bayram ve Emre Akbaba ise artık son sırada düşünülüyor.



        Sağ kanatta Feghouli sakatlıktan dönerken, Kerem Aktürkoğlu müthiş formuyla kadronun önemli bir parçası oldu. Emre Kılınç da sık sık sağ kanatta görev yapabiliyor.



        Solda ise Onyekuru gelir gelmez formayı kaptı. Babel ve Arda Turan da solda Fatih Terim'in diğer alternatifleri. Forvette de artık Terim'in eli çok güçlü. Mostafa Mohamed'in gelişi forvetteki sorunları bitirirken, sakatlığı geçen Falcao da forma giymeye hazır duruma geldi. Ayrıca Halil Dervişoğlu ve Babel de alternatif hücum silahları durumunda.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaray'da işler tersine döndü! Terim'in eli güçlendi