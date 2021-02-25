Fırtına'nın iki yıldızı Nwakaeme ve Bakasetas'tan Fenerbahçe'ye gözdağı… Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bugüne kadar Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nwakaeme, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye gol atamadı.

Nijeryalı yıldız Pazar günkü maçta bu sessizliğini bozmak istiyor. Nwakaeme'nin yanı sıra devre arasında Alanyaspor'dan gelen Yunan futbolcu Bakasetas'ın da lig kariyerinde Fenerbahçe'ye golü bulunmuyor.

Bordo- Mavili formayı giydiği 5 maçın 3'ünde ağları sarsan yetenekli 10 numara, Sarı-Lacivertli takıma karşı ligdeki ilk gol veya gollerini atmak için Pazar günkü maçı iple çekiyor.