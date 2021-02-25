Fransızlar'ın dev kulübü Lyon, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Fransız temsilcisi, son 3 aydır takip ettiği genç kaleci için Siyah-Beyazlılar ile yeniden temas kuracak. Fransız ekibinin temsilcisi Bruno Cheyrou, bir süre önce Beşiktaş ile temasa geçti. Beşiktaş yönetimi ile video konferans yapan Cheyrou, 20 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerini yeniden aktardı ve transferde ısrarcı olduğunu belirtti.

Fransız ekibi yüklü bir bonservis bedelinin yanı sıra, sezon başında İzmir temsilcisi Altay'dan transfer ettikleri genç stoper Cenk Özkaçar'ı Kara Kartal'a teklif etmeyi planlıyor.