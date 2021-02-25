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    • Spor
    • 25.02.2021 Gazete
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    devi 'ın kalecisi için teklif yapmaya hazırlanıyor

    'ın dev kulübü , 'ın 20 yaşındaki başarılı kalecisi için resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. temsilcisi, son 3 aydır takip ettiği genç kaleci için Siyah-Beyazlılar ile yeniden temas kuracak. Fransız ekibinin temsilcisi Bruno Cheyrou, bir süre önce Beşiktaş ile temasa geçti. Beşiktaş yönetimi ile video konferans yapan Cheyrou, 20 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerini yeniden aktardı ve transferde ısrarcı olduğunu belirtti.

    Lyon Ersin için atakta!

    Fransızlar'ın dev kulübü , 'ın 20 yaşındaki başarılı kalecisi için resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. temsilcisi, son 3 aydır takip ettiği genç kaleci için Siyah-Beyazlılar ile yeniden temas kuracak. Fransız ekibinin temsilcisi Bruno Cheyrou, bir süre önce Beşiktaş ile temasa geçti. Beşiktaş yönetimi ile video konferans yapan Cheyrou, 20 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerini yeniden aktardı ve transferde ısrarcı olduğunu belirtti.

    Fransız ekibi yüklü bir bonservis bedelinin yanı sıra, sezon başında temsilcisi 'dan transfer ettikleri genç stoper 'a teklif etmeyi planlıyor.

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    Haberler Spor Fransız devi Lyon Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için teklif yapmaya hazırlanıyor