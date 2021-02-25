FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ

Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem Fenerbahçe'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.