Göztepe yenilgisi sonrası tam bir kaos ortamına giren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündemi sarstı. Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine geçen Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği öne sürüldü. İddialara göre Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.
TÜM MAÇLAR MERCEK ALTINDA
Derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan Daum'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.
FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ
Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem Fenerbahçe'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.