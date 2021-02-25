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    • Spor
    • 25.02.2021 Gazete
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    konusunda taraftar tepkisinden çekinen ’tan flaş hamle

    karşısında kötü bir skor alınması durumunda 'la yolları ayırmayı planlayan Başkanı 'tan çok flaş bir hamle geldi. Erol Bulut'un yerine düşünülen 'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un sportif direktör 'na, "yla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi.

    Takımın başına sen geç bize iyi bir hoca lazım

    Trabzonspor karşısında kötü bir skor alınması durumunda 'la yolları ayırmayı planlayan Başkanı 'tan çok flaş bir hamle geldi. Erol Bulut'un yerine düşünülen 'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un sportif direktör 'na, "yla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi.

    Ancak Belözoğlu'nun, "Artık hata yapma şansımız yok. Bize çok iyi bir teknik adam lazım" ifadesini kullanarak teklifi kibarca reddettiği ifade edildi.

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    Haberler Spor Daum konusunda taraftar tepkisinden çekinen Ali Koç’tan flaş hamle