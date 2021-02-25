Bursa’da virüş şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, bugün oynanacak Menemenspor karşılaşması öncesinde yapılan coronavirüs testleri sonrası iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını resmi siteden açıkladı.
TOTTENHAM SON 16'DA
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında İngiliz ekibi Tottenham, sahasında Almanya'nın Wolfsberger takımını 4-0 yenerek üst tura yükseldi. Tottenham ilk maçı da 4-1 kazanmıştı.
OĞUZ YILMAZ AFFEDİLDİ
Yukatel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla takıma döndüğü bildirildi. Oğuz, ligin 11. haftasındaki F.Bahçe maçı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.