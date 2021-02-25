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    • Spor
    • 25.02.2021 Gazete
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    Bursa’da virüş şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    . Lig ekibi Bursaspor, bugün oynanacak Menemenspor karşılaşması öncesinde yapılan coronavirüs testleri sonrası iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını resmi siteden açıkladı.

    Bursa’da virüş şoku

    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, bugün oynanacak Menemenspor karşılaşması öncesinde yapılan coronavirüs testleri sonrası iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını resmi siteden açıkladı.

    TOTTENHAM SON 16'DA
    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında İngiliz ekibi Tottenham, sahasında Almanya'nın Wolfsberger takımını 4-0 yenerek üst tura yükseldi. Tottenham ilk maçı da 4-1 kazanmıştı.

    OĞUZ YILMAZ AFFEDİLDİ
    Yukatel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla takıma döndüğü bildirildi. Oğuz, ligin 11. haftasındaki F.Bahçe maçı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

        PETRESCU DÖNEMİ BİTTİ
        Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Dan Petrescu'nun Kayseri serüveni 8 hafta sürdü. Rumen hoca 8 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

        BURAK ELMAS'IN YANINDAYIM!
        G.Saray Eski Başkanı Faruk Süren, "Burak Elmas'ın arkasında değilim, yanındayım. Başkanlık, çok ciddi, çok zor bir görev. Zor bir miras devralacak. Birçok problem var ama bunlarla baş edecek bir ekip kuruyor" dedi.

        GALATASARAY'DA METE KALKAVAN TEPKİSİ!
        Galatasaray, Erzurumspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi. Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz yıl Mart ayında yaptığı basın toplantısında, "Sevgili Mete Kalkavan, Allah aşkına sana verildiğinde bizim maçı kabul etme. Bizim maçı yönetme güzel kardeşim! Sevgili MHK verme ya, bu insana da Çin işkencesi" ifadelerini kullanmıştı.

            ERZURUM HAZIRLIKLARI DEVAM ETTİ
            G.Saray Erzurum maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Antrenmanda 10'a 10 dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

            GEDSON GELDİ ETEBO COŞTU!
            Cimbom'da devre arasında gelen yıldızlar bazı oyuncuların da formunu yükseltti. Etebo, Gedson Fernandes'in transferiyle orta sahada rahatladı ve bambaşka bir kimliğe büründü. Fatih Terim'in Erzurum maçında da Nijeryalı yıldıza şans vermesi bekleniyor.

            MOSTAFA MOHAMED'İN TAPUSUNU ALIYORUZ!
            Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed'in durumuyla ilgili Mısır'da yayın yapan filgoal. com isimli internet sitesine açıklamalar yaptı. Albayrak, oyuncunun satın alma opsiyonunu aktif edeceklerini ve bonservisini alacaklarını söyledi. Albayrak, "Bana 'baba' diyor. Performansından çok memnunum ve Türk halkı onu seviyor. Türkçe öğrenmeye başladı" dedi.

                KARADENİZ FIRTINASI DURMAK BİLMİYOR
                Trabzonspor, Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü… Bordo- Mavili futbolcuların antrenmanda bir hayli neşeli olduğu gözlendi.

                ABDULLAH AVCI YÜREĞİNİ KOYDU!
                Trabzonspor yöneticisi Sertaç Güven, "Abdullah Avcı takımı üst sıralara yüreğini ortaya koyarak taşıdı" şeklinde konuştu.

                FENER'E VAR TRABZON'A YOK!
                Trabzonspor'un Fenerbahçe ile Pazar günü evinde oynayacağı kritik karşılaşmaya sağlık çalışanlarının alınması yönündeki talebi Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbiyi Kadıköy Ülker Stadı'nda 300 kadar sağlık çalışanı takip etmişti.

                    GİRESUN ADANA'YI YIKTI SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI
                    TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Giresunspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yendi. Bu maçla birlikte galibiyet serisini 12'ye çıkaran Giresunspor, puanını 53 yaptı ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Samsunspor-Eskişehirspor: 6-1, Akhisarspor-İstanbulspor: 0-1.

                    LİLLE'DEN YUSUF'A: BABA SEN NE YAPTIN!
                    Fransız ekibi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda şut çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Baba, sen n'aptın ya" notunu ekledi. Lille paylaşımına Türk bayrağı da koydu.

                    FURKAN 19 SAYI ATTI PHİLADELPHİA KAZANDI
                    NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-102 kazandıkları Toronto Raptors karşılaşmasında 19 sayı 7 ribaund ve 5 asistle yıldızlaştı. Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'ı 112-111 yendiği karşılaşmada ise Cedi Osman 11 sayı kaydetti.

                        KARTAL'DA GHEZZAL SEVİNCİ
                        Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yüzleri güldürdü. Sakatlığı geçen Cezayirli yıldız idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Ghezzal'ın Denizlispor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

                        TRABZON ÖNCESİ KADRO BİLMECESİ
                        Trabzon                        'da çok kritik maça çıkacak olan Fenerbahçe'de kadro bilmecesi yaşanıyor. Erol Bulut'un savunma ve hücum tercihleri konusunda kararsızlık yaşıyor. Tecrübeli hocanın Tisserand, Mert Hakan ve Samatta'yı yeniden 11'de alacağı öğrenildi. Sosa, Serdar ve Osayi ise kulübeye dönebilir.

                        HAFTANIN MAÇI UĞURLU'NUN!
                        Merkez Hakem Kurulu pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu'nun görev alacağını açıkladı. Galatasaray-Erzurumspor karşılaşmasını ise Mete Kalkavan yönetecek.

                            ALEX'TEN MALATYA'YA RET!
                            Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un Alex de Souza'ya teklif yaptığı iddia edildi. Yerel basına göre Brezilyalı efsane teklifi reddetti.

                            AKYAZI'DA 4 MAÇTA GÜLEMEDİ
                            Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü kalmayan Fenerbahçe'nin Akyazı performansı endişe yaratıyor. Sarı-Lacivertliler, Trabzon'da oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybederken 1 maç berabere bitti.

                            ARA TRANSFER HÜSRANI
                            Ara transferde çok önemli hamleler yapan Fenerbahçe henüz beklediği katkıyı alamadı. Galatasaray'la büyük bir savaşa neden olan İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Mesut Özil ve Osayi Samuel de takıma skor katkısı yapamadı. Ara transferin en faydalı hamlesi ise savunmadaki başarılı performansıyla Attila Szalai oldu. Fenerbahçe bu alanda ezeli rakiplerinin de gerisinde kaldı. Galatasaray; Mostafa Mohamed, Yedlin, Onyekuru ve Gedson'dan 11 gollük katkı aldı. Trabzonspor'da Bakasetas 3, Beşiktaş'da ise Cenk Tosun 2 gole imza attı.
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