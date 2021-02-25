Bursa’da virüş şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ARA TRANSFER HÜSRANI

Ara transferde çok önemli hamleler yapan Fenerbahçe henüz beklediği katkıyı alamadı. Galatasaray'la büyük bir savaşa neden olan İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Mesut Özil ve Osayi Samuel de takıma skor katkısı yapamadı. Ara transferin en faydalı hamlesi ise savunmadaki başarılı performansıyla Attila Szalai oldu. Fenerbahçe bu alanda ezeli rakiplerinin de gerisinde kaldı. Galatasaray; Mostafa Mohamed, Yedlin, Onyekuru ve Gedson'dan 11 gollük katkı aldı. Trabzonspor'da Bakasetas 3, Beşiktaş'da ise Cenk Tosun 2 gole imza attı.