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    • 24.02.2021 15:19
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    'dan bombası

    Süper Lig'de Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran 'da hoca adaylarından birinin eski li olduğu öğrenildi. Başkan Adil Gevrek konuyla ilgili konuşurken, "Şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz." dedi.

    Süper Lig ekibinde Alex de Souza bombası

    Toto Süper Lig ekiplerinden , alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, efsanesi 'nın adaylar arasında olduğunu ve kendisiyle görüşeceklerini söyledi.

    NTV'ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex ile görüşeceklerini söyledi.

    Teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Başkan Gevrek, "Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz." şeklinde konuştu.

    2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015'te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Brezilya'nın Coritiba takımında forma giyen Alex, futbolculu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.

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