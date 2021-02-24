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    • 24.02.2021 15:11
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    - maçında korku dolu anlar! Bir anda fenalaştı hastaneye kaldırıldı

    Toto 1. Lig'de - maçında korku dolu anlar yaşandı. Ev sahibi takımın Bosna Hersekli kalecisi Goran Karacic fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Karacic'in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyon problemi yaşadığı bildirildi.

    Adanaspor - Giresunspor maçında korku dolu anlar

    Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında, Adanaspor'un Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin file bekçisi Goran Karacic fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bosna-Hersekli eldivenin tansiyonunun düştüğü belirlendi.



    1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunspor'u konuk etti. Maçın 23'üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı.

    Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı.

        Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
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        Haberler Spor Adanaspor - Giresunspor maçında korku dolu anlar! Bir anda fenalaştı hastaneye kaldırıldı