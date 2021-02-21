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    • Spor
    • 21.02.2021 Gazete
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    Vakıf set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29. haftasında lider , sahasında ’yi 3-0 mağlup etti. 87 dakika süren karşılaşmanın setleri 25- 16, 25-18, 31-29 sonuçlandı.

    Vakıf set vermedi

    Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında lider VakıfBank, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti. 87 dakika süren karşılaşmanın setleri 25- 16, 25-18, 31-29 sonuçlandı.

    BALIKESİR-BURSASPOR
    TFF 1. Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Günün ilk maçında saat 13.00'te Tuzlaspor evinde Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. 19.00'da ise Balıkesirspor- Bursaspor maçı oynanacak.

    LAZİO'YA SORUŞTURMA
    İtalyan ekibi Lazio,ckoronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncuyu oynattığı ve protokolleri ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. Puan silme ve küme düşme cezası gündemde.

        12 DEV ADAM BİLETİ KAPTI
        FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımımız sahadan 88-80 galip ayrıldı. 12 Dev Adam, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak EuroBasket 2022'ye gitme hakkını elde etti. Ay-Yıldızlılar'da Alperen Yengün 24 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

        ABDULLAH AVCI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
        Trabzonspor         Abdullah Avcı ile adeta bambaşka bir kimliği büründü. Süper Lig'de 7 maçtır kazanan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinin tek sezondaki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

        GİRESUN'DAN ÜST ÜSTE 11. ZAFER
        TFF 1. Lig'de lider Giresunspor Ankaraspor'u 1-0 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı. Karadeniz ekibinin galibiyet golünü 17. dakikada Caner Hüseyin Bağ kaydetti. Hakan Keleş'in öğrencileri 50 puanla zirvede yer alıyor. Üst üste 3. Yenilgisini alan Başkent temsilcisi ise 13 puanla düşme hattında yer alıyor.

            KONYA'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
            Süper Lig'de haftanın en güzel maçlarından birisi dün Malatya'da oynandı... Konyaspor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 24. dakikada Adem Büyük ile öne geçti. Tecrübeli yıldız 35'te penaltıdan skoru 2-0 yaptı. Ancak ikinci yarıda işler tersine döndü. 72. dakikada Diomande'nin golüyle umutlanan Konyaspor 80 ve 84. dakikalarda Cikalleshi'nin golleriyle öne geçti. Konuk ekip skoru koruyarak üç puanın sahibi oldu.

            DERBİDE ZAFER KASIMPAŞA'NIN
            İki İstanbul takımını karşı karşıya getiren derbide Kasımpaşa sahasında Karagümrük'ü 3-2 yendi. Ev sahibi ekip böylece 4 maçlık hasreti bitirdi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Isaac Thelin ve Yusuf Erdoğan (2) kaydetti .

            DENİZLİSPOR 1 ATTI 3 ALDI
            Kümede             kalma mücadelesi veren Denizlispor kendisi gibi sıkıntılı bölgede yer alan Gençlerbirliği'ni sahasında 1-0 yendi. Çok kritik bir galibiyet alan ev sahibi ekip rakibinin üstüne çıktı. 19. dakikada Muris Mesanovic'in golüyle öne geçen Denizlispor kalan sürede skoru koruyarak kazanmayı başardı.

                SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
                Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin dişli ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da ise 2 karşılaşma var. Demir Grup Sivasspor evinde Kayseri'yi ağırlarken, Gaziantep de Antalya ile kozlarını paylaşacak.

                TEK KADINLARDA ZAFER NAOMİ OSAKA'NIN
                Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, Jennifer Brady'yi 2-0 (6-4, 6-3) yenen 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka kazandı. Osaka, Monica Seles'ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan 2. kadın tenisçi oldu.

                GAZİANTEP FK'DA 1 POZİTİF VAKA ÇIKTI
                Gaziantep FK, Antalyaspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

                    HASAN ALİ KALDIRIM GAEL CLİCHY'İ ARATTI
                    Gael Clichy ile yolların ayrılmasının ardından Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım, ortaya koyduğu performansla Fransız oyuncunun oldukça gerisinde kaldı. Teknik heyet ve yönetim de Hasan Ali'nin performansından memnun değil.

                    NBA'DE UTAH JAZZ'I CLİPPERS DURDURDU
                    UTAH Jazz, deplasmanda LA Clippers'a 116-112 mağlup oldu. Diğer sonuçlar: Orlando-Golden State: 124-120, Cleveland-Denver: 103-120, Philadelphia- Chigaco: 112-105, Boston-Atlanta: 121-109, New Orleans-Phoenix: 114- 132, Milwaukee-Oklahoma: 98-85.

                    EROL BULUT'TAN ŞUT EMRİ GELDİ!
                    Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını dün Samandıra'da yaptığı taktik çalışma ile tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut'un, oyuncularını sık sık uyararak "Şut çekmekten çekinmeyin. Dönen topları da mutlaka takip edin" dediği öğrenildi. 1 saat 20 dakika süren antrenmanın ardından Sarı-Lacivertli futbolcular tesislerde kampa girdi.

                        FENER'İN KONUĞU GÖZTEPE
                        Süper Lig'in 26. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe bugün 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Bu zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu maç öncesinde Sarı-Lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları bulunuyor. Bu 3 oyuncu da maç kadrosunda yer almayacaklar. İzmir temsilcisi Göztepe'de Zulj, Gassama forma giyemeyecek.

                        TRABZON ÖNCESİ SARI TEHLİKE
                        Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda kritik bir kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bugün Göztepe önünde kart görürse Trabzon'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Erol Bulut ile birlikte teknik heyet 5 futbolcuya da dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

                        LEICESTER AĞIRDAN ALIYOR
                        Ghezzal'ın bonservisini almak için Premier Lig ekibi Leicester City ile temasa geçen Beşiktaş'a "Sezon sonunda görüşelim" cevabı geldi. Sergen Yalçın Ghezzal'ın takımda kalmasını ısrarla istiyor.

                            BEŞİKTAŞ DENİZLİ'YE BİLENİYOR
                            3 günlük                             iznin ardından Denizli maçının hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş, hazırlıklarına bugün de devam etti. Teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde 1.5 saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı ve kondisyon ağırlıklı olarak gerçekleşti. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
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                            Haberler Spor Vakıf set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)