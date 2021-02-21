Vakıf set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında lider VakıfBank, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti. 87 dakika süren karşılaşmanın setleri 25- 16, 25-18, 31-29 sonuçlandı.
BALIKESİR-BURSASPOR
TFF 1. Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Günün ilk maçında saat 13.00'te Tuzlaspor evinde Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. 19.00'da ise Balıkesirspor- Bursaspor maçı oynanacak.
LAZİO'YA SORUŞTURMA
İtalyan ekibi Lazio,ckoronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncuyu oynattığı ve protokolleri ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. Puan silme ve küme düşme cezası gündemde.