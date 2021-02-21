Vakıf set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BEŞİKTAŞ DENİZLİ'YE BİLENİYOR

3 günlük iznin ardından Denizli maçının hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş, hazırlıklarına bugün de devam etti. Teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde 1.5 saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı ve kondisyon ağırlıklı olarak gerçekleşti. Hazırlıklar bugün de devam edecek.